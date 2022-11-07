Henüz tanışmamışlardı.

Ahmet Kural; Çok çılgın, çok komik ve çok yetenekli bulduğu Ecem Erkek ile birlikte rol almayı istiyor, yapımcılara bu arzusunu dile getiriyordu.

Ecem Erkek; Ahmet Kural'ı çok komik, çok esnek, çok zeki ve çok akıllı buluyordu. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine olan hayranlıklarını dile getirip “İnşallah bir gün beraber filmde oynarız” diyorlardı.

Erol Avcı: Ecem Erkek'e ne diyorsun?

Ahmet Kural: Ağabey, ne olursa olsun al gel.

'Müjdemi İsterim'... Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği ve Olcay Onur Kaya ile birlikte senaryosunu yazdığı komedi - aksiyon türündeki ‘Müjdemi İsterim’, beyazperdeye suçu üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan 'Bulut' ile 'Müjde’nin eğlenceli hikâyesini yansıtacak. Ahmet Kural'ın 12, Ecem Erkek'in ilk sinema filmi çalışması olan, Erol Avcı'nın yapmcısı olduğu 'Müjdemi İsterim', gösterime 18 Kasım'da girecek. Kural ile Erkek, Habertürk'e verdikleri röportajda birlikte çalışma isteklerinin zeminindeki nedenlerinden, çekimler esnasında geçirdikleri badirelere kadar birçok konuda açıklamada bulundu. 1955 model klasik bir otomobilin içerisindeyiz. Neden bunun içindeyiz?

Ahmet Kural: Elimizde bu var ağabey. Hatırlarsan bundan 4 sene önce ‘Ailecek Şaşkınız’ın Bursa’daki setine geldiğinde seninle çok lüks bir otomobille poz vermiştik. Marka vermiyorum.



"AĞABEY NE OLURSA OLSUN AL GEL DEDİM" Hiç unutur muyum? O da güzeldi. Yeni filmin ‘Müjdemi İsterim’ hayırlı olsun. Neler hissediyorsun?

Ahmet Kural: Çok heyecanlıyım. Yeni bir ekip, alışılmışın dışına çıkıp yeni bir ekiple çalıştığım için heyecanlıydım. Ecem ile oynamayı çok istiyordum. Hep hayalimdi. Hani derler ya “Hayalinde oynamak istediğiniz bir oyuncu var mı?” diye… Ben hep yapımcılara da arkadaşlarıma da “Ecem Erkek” diyordum. Bu projede de Erol ağabey, “Ecem Erkek’e ne diyorsun?” dedi. “Ağabey, ne olursa olsun al gel” dedim. Ecem Erkek, İlker Aksum, Mehmet Özgür, Toprak Sağlam, İştar Gökseven, çok güzel ve hayal ettiğim bir kadroyla güzel bir iş çıkardık diye düşünüyorum. ‘Müjdemi İsterim’ hayırlı olsun. Haziranın sonlarına doğru sete gelmiştim. Son sahneleri çekiyordunuz. Filmi izledin mi?

Ecem Erkek: Filmi izlemedim. Ben yaptığım hiçbir şeyi önceden izleyemiyorum. Çünkü hem çok korkuyorum hem de çok heyecanlanıyorum. Dolayısıyla Erol ağabeyin (Avcı) teklif etmesine rağmen izlemedim. Galada bütün izleyicilerle, onların heyecanıyla beraber izlemeyi düşünüyorum. Galiba heyecanım da sönsün istemiyorum… O yüzden izlemiyor olabilirim. Çünkü o heyecanla o yüksek enerjiyle izlemeyi çok istiyorum o yüzden hep beraber izleyeceğiz.

"ONUN BENİM GİBİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Erol Bey, rol teklifinde bulunduğunda filmin hangi özellikleri seni etkiledi?

Ecem Erkek: Şöyle söyleyebilirim; oynayacağım işlerde hikâyeyi önemsememin yanı sıra kiminle oynayacağımla da çok ilgileniyorum. O da benim için çok önemli. Ahmet (Kural) çok uzun zamandır izlemekten çok büyük keyif aldığım bir oyuncuydu. Ahmet’i oyuncu olarak çok komik, çok esnek ve çok akıllı buluyorum. İnsan olarak da öyle ama önce sahnedekini söylemek istedim. Çok akıllı, çok zeki bir oyuncu. Karşısındakine çok güzel alanlar açıyor. Sadece oynadığı kişiye değil, etrafındaki herkese. O yüzden önce Ahmet ile oynama fikri çok güzel geldi. Keza İlker ağabey (Aksum) ve Mehmet ağabey (Özgür) de öyle. Özellikle neden Ecem Erkek ile çalışmak istedin?

Ahmet Kural: Onun benim gibi olduğunu düşünüyorum. Çok çılgın, çok komik… “İnşallah bir gün beraber filmde oynarız” diyordum. Sosyal medyadan ona da söylüyordum. Çok komik, çok yetenekli.

"ORADA BİR MERHABALAŞTIK" ‘Müjdemi İsterim’, Ahmet Kural ile ilk çalışman. Daha önce tanışıklığınız var mıydı?

Ecem Erkek: Sosyal medyada takipleşmenin adı tanışıklık oldu ya, biz de takipleşmeye başlamıştık. Orada bir merhabalaşmıştık, onun sonrasında ilk kez bu filmde karşılaştık ve tanıştık. Ecem Erkek de senin hakkında aynı fikirlere sahip…

Ahmet Kural: Tanışmıyorduk ama birbirimizi takdir ederdik. O da beni seviyormuş, sağ olsun. Onu tanıdığımda sosyal medyadan tebrik mesajı atmıştım. Kendisini çok beğendiğimi, çok iyi bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Bu filmde nasip oldu, buluştuk. İnşallah insanlar da birlikteliğimizi sever. Doyamadık. Film bitti, “hemen başka bir şey yapalım” diyoruz. Filmin ikincisi olur mu diye çok konuştuk. Oynamaya doyamadık. Filmin devamı olacak mı?

Ahmet Kural: İzlenirse olur. Hikâyenin ucu zaten açık. İzlenirse’den ziyade işi çok sevdik. Ecem ile çalışmayı çok sevdik. Başka bir film olur, bu film olur. Ben Ecem ile oynamaya doyamadım, öyle söyleyeyim. ‘Müjdemi İsterim’ komedi-aksiyon türünde bir film. Senin de aksiyon sahnelerin var. Çekimlerde bir badire atlattın mı?

Ecem Erkek: Başıma bir iş gelmedi. Daha ne gelsin ki zaten? Pencereden mi atlamadım. Ben, mesela lunaparkın yanından geçerken bile heyecanlanan bir insanım. Hiç bana göre değil. Filmde birinci kattan çöp kutusunun içine düşüyorum. Koşarken vuruluyorum, yere seriliyorum. Camdan içeri giriyorum... Başıma herhangi bir iş gelmemesi için set çok tedbirliydi. O yüzden başıma hiçbir iş gelmedi.

"O YÜZDEN GÜZEL OLACAK, ARTACAK" Pandemiden sonra sinema sektörü yeniden bir yola girdi. Sinema sektörünün yeniden hareketlenmesi hakkında neler hissediyorsunuz?

Ahmet Kural: Yükseleceğini düşünüyorum. Mesela ‘Bergen’ örneği var. En zor zamanlarda ‘Bergen’, bütün sinema izleyicilerini sinemaya çekti. Eğlenceli ve güzel bir film çıktığı zaman sinemanın biteceğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Bir araya gelip izleme duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. O yüzden, ben umutluyum. İnşallah daha çok film olur ve daha çok izleyiciler gelir. Bizim filmimizden de umutluyum. Güzel bir film yaptık. Aile komedisi yaptık. İnşallah filmler insanları sinemaya tekrar çekebilir. Çekecek de. O mahalle kültürü, bizim kültürümüzde daha çok var. Bir araya gelip, toplanıp, film izleme, maç izleme. O yüzden güzel olacak, artacak.

Ecem Erkek: Çok mutluyum. Keşke çok daha fazla film yapılsa ve herkes çoluğunun çocuğunun elinden tutsa gelse. Çünkü ailemizle sinemaya gitmek benim çocukken çok özendiğim bir şeydi ama nedense her zaman bir lüks sayılırdı. O yüzden ben annemin - babamın elinden tutup da sinemaya gittiğimizi çok hatırlamam. Benim ilk sinema filmim, annemle ve beş teyzemle 2001’de gittiğim ‘Vizontele’ydi. Aslında çok geç kalmıştım sinemaya gitmek için. Güzel bir açılış yapmıştım. O zamanlar çocukmuşsun zaten…

Ecem Erkek: Ama ben çocuk filmine de gitmedim. Şimdi arkadaşlarım” o filmi biz sinemada izledik” diye anlatıyor. Bizde sinemaya gitme kültürü yoktu o yüzden sinemaya gitmeye hep çok özenirdim. Umarım şimdi aileler çocuklarının elinden tutup sinemaya götürürler. Daha çok izlensin, daha çok film yapılsın inşallah.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYIŞIMIZ BİLE ÇOK GÜZELDİ" İzlediğin ilk film ‘Vizontele’. Bize o anlarda neler hissettiğini anlatır mısın?

Ecem Erkek: Çok iyi filmdi. Bir de o zamanlar Ankara’daydım, Akün Sineması’nda izlemiştim. Sonra orası tiyatro sahnesi oldu. Son sinema zamanlarında ‘Vizontele’yi izlemiştim. Biz gerçekten çok kalabalık bir ekip gitmiştik ve çok çok eğlenmiştik. 10 - 15 kişiydik; teyzelerim, kuzenlerim, annemler. Annem kocaman bir mısır patlatıp götürmüştü. O kadar kalabalıktı ki inanılmaz eğlenceliydi. Kızılay’da meydanda buluşup Tunalı’ya doğru Akün Sineması’na gidişimizi hiç unutmuyorum. Filmi izledikten sonra hüngür hüngür ağlayışımız bile çok güzeldi. Son sahnede ağladık. Onun dışındaki sahnelere kahkahalarla güldük. Bütün aile bir araya gelmiş ve bir şey izlemiştik. Çok keyifliydi. Bir şey paylaşmıştık. İlk olan her zaman özeldir ve unutulmaz ya bir de izlediğiniz ‘Vizontele’ olunca anısı iyice yerleşmiştir.

Ecem Erkek: İşte açılışı çok güzel yaptım.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR" Sinema kariyerini analiz edecek olursak ortaya nasıl bir sonuç çıkar?

Ahmet Kural: Benim için sinemada takdir görmek, beğenilmek, izlenmek çok, çok daha başka bir mutluluk. Elbette büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Yapacağım, oynayacağım her filmin komedi anlamında izleyicilerin istediği gibi bir film olmasına çok dikkat ediyorum. Bu filmin de komedisinin ve enerjisinin çok yüksek olduğunu biliyordum. Film bitince bunu daha da iyi anladım. Bundan 10 - 15 yıl öncesine kadar kadın komedi oyuncuları başrollerde olmazdı. Son yıllarda kadın komedi oyuncuları başrol oynamaya başladı. Sence bunun nedeni nedir? Sizler neler yaptınız da bir filmin başrolüne yükseldiniz?

Ecem Erkek: Bizler yaptığımız şeyden vazgeçmediğimiz için başrole yükseldik. Öyle düşünmüyorum. Bizler zaten neden daha önceleri başrollerde değildik ki? Vallahi bunun nedenini hiçbir zaman aklıma oturtamıyorum. Neden? Komedi, neden sadece erkeklerle bağdaştırılmış bir mesele? Niye? Hiç aklıma oturmuyor gerçekten dolayısıyla bunun üzerine bir cümle kuramıyorum. Çünkü hiç mantıklı değil. Yeni yeni başrol olma meselesini de ben hiç oradan bakmadığım için göremiyorum. 10 - 15 yıla kadar herhangi bir başrolde kadın yoktu da şimdi olmaya başladı olayını göremiyorum. Çünkü sanki bana kadınlar hep varmış gibi geliyor.

"ÇÜNKÜ BİZ DE VARIZ, HEP VARDIK" Kadın komedyenlerin günümüzdeki durumunu nasıl değerlendirirsin? Bu arada seni nasıl tanımlamalıyız, kadın komedyen mi yoksa komedi oyuncusu mu?

Ecem Erkek: Oyuncuyum… Komedyenim ya da komedi oyuncusu değilim. Çünkü her şeyi oynamayı çok seviyorum. Kendimi sınıflandırmayı sevmiyorum. Benimki biraz oyunculukta cahil cesareti mi desem, öyle bir şey. Çünkü her şeyin içine kafa - göz girebiliyorum. Gerisini hiç düşünmüyorum. Çünkü oyuncuyum ve her şeyi oynayabilirim. Bana gösterilen her şeyi oynayabilirim. Şimdi mesela komedyen olarak gördüğüm birkaç arkadaşım var. İsimlerini şu an söylemeyeceğim ama takip ettiğim kadarıyla bir kadının sahnede olması çok güzel geliyor ama kadınlar da sahnede diye konuşunca asıl biz bir ayrım yapmışız gibi geliyor. Tabii ki sahnede olacaklar. Bu bana böyle konuşulması gereken bir mesele değilmiş gibi geliyor ama bir süre öncesine kadar kadınları sahnede stand-up ya da gösteri yaparken izleyemezdik. Şimdi oluyor, çok oluyor ve iyi de oluyor. Çok daha iyi oluyor. Çünkü biz de varız. Hep vardık.

"BİR GEÇİŞ DÖNEMİ OLMADI" Yardımcı oyunculuktan başrole yükseldin. Aradaki geçiş döneminde neler yaşadın? Neler hissettin?

Ahmet Kural: Geçiş dönemi olmadı. Bir anda oldu. Hatırlarsan ‘Çalgı Çengi’ için ilk geldiğinde bizi tanımıyordun. İlk destek olan kişilerden birisin. Hiç unutmuyorum; sen, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile röportajınızı yaparken bana “Ağabey, sen bizimle neden röportaj yapıyorsun? Biz ünlü değiliz” demiştin.

Ahmet Kural: Sen de “Size inanıyorum, sizde gelecek var” demiştin. Etrafında tek inanan sendin. Değil mi? Fatih Altaylı servise geldi, sizin röportajın sayfasını yapıyordum, çeyrek sayfaydı. Altaylı “Röportaj yaptığın bu arkadaşlar kim?” dedi. Ben de “Onlarda gelecek görüyorum ” dedim. “O zaman büyüt, yarım sayfa yap” dedi.

Ahmet Kural: Senin yanı sıra Fatih Altaylı da en çok destek olanlardan biriymiş. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz.

"KENDİMLE ÇOK AKILLICA KONUŞUYORUM AMA..." Yazmayı düşünüyor musun ya da çalışmaların var mı?

Ecem Erkek: Yazıyorum. Cebelleştiğim ve bir türlü altından kalkamadığım bir türlü zaman ayıramadığım bir tiyatro oyunu var. Nacizane kendim yazmaya çalışıyorum. Tek kişilik hem şarkı söylediğim hem oynadığım bir komedi. İnşallah yapacağım. Altından kalkacağım da izleyebileceğiz. Biraz umutsuzca söyledin, neden öyle söyledin?

Ecem Erkek: Çünkü ben çok mükemmelliyetçi bir insan olduğum için sanki yazınca ilk yazdığımın da Oscar’lık olması gerekiyormuş gibi düşünüyorum.

"SEN BİR BAŞLA. YAP, KIR, DÖK" Onun sonu yok ki…

Ecem Erkek: Yok tabii. Sen bir başla. Yap, kır, dök. Birincide olmaz ikincide olmaz üçüncüde olur. Kendimle çok akıllıca konuşuyorum ama hiçbir zaman hayata geçiremiyorum. En mükemmelini ararsan hiçbir zaman “tamam” diyemezsin. Bence yap, insanlar karar versin.

Ecem Erkek: Evet, zaten öyle bir girdim bu işe ama bu seferde dizi başlayınca çok da el atamadım. Aralarda yapıyorum.

"İKİ ÜÇ SENE ÖNCESİNDEN BİLİYORDUK" Erol Avcı’dan ‘Müjdemi İsterim’ için teklif geldiği zaman filmin seni etkileyen yönleri neler oldu?

Ahmet Kural: Senaryoyu Olcay Onur yazdı. Benim yaklaşık 14 - 15 senelik arkadaşım, iyi bir yazardır. Biz bu projeyi iki - üç sene öncesinden biliyorduk. Kıbrıs işi oldu. Kıbrıs’tan dönerken de zaten Erol ağabey ile birlikteliğimiz devam ediyordu. Kendisi Olcay’ı da tanır. Onlar zaten bu filme yükselirken hep beraber yükseldik. Yapımcı, senarist, yönetmen ve ben, oturup “bu filmi çekelim” deyip kadroyu oluşturduk. Öyle gelişti… Bir film vardı ve teklif geldi diye bir durum olmadı. Ortak kararla çekildi. O halde en başından beri işin içindeydin.

Ahmet Kural: Evet, Erol ağabey sağ olsun çok destek oldu. Filme inandı, bize inandı. Öyle bir proje. Oyunculuk sana ne ifade ediyor?

Ecem Erkek: Kendimi en iyi ifade edebildiğim yer ya kamera karşısı oluyor ya da tiyatro sahnesi oluyor. Çünkü ben o kadar sosyal bir insan değilim. Bu benim tercih ettiğim bir şey aslında. Çünkü dünya ve çevremiz çok kalabalık ve bir sürü insan var. Bazen Ecem olarak baş edemiyorum ama sahneye çıktığımda ya da kamera karşısına geçtiğimde kendimi çok iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu, 'Müjdemi İsterim'de ‘Müjde’ olur, ‘Güldür Güldür Show’da ‘Naime’ olur. Onun için de kendimi iyi ifade ettiğimi ve insanlarla öyle baş edebildiğimi düşündüğüm için oyunculuk, benim için çok konforlu ve çok özgür bir alan. ‘Müjdemi İsterim’ zamanında mı çekildi yoksa pandemiden dolayı ertelenmiş miydi?

Ahmet Kural: Zamanında çekildi. Nasibi ne zamansa o zaman çekildi. Önce çekelim, hadi gibi öyle bir durum yoktu. Senaryoyu ben biliyordum daha sonra senarist, yönetmen, yapımcı ve ben bir araya geldik.

"OYUNCULUK İÇİN AİLEM ÖNEMLİ BİR KAYNAK" Her oyuncunun bir beslenme kaynağı vardır. Kimi gezerek kendini geliştirir kimi okuyarak, görerek. Senin beslenme kaynağın nedir?

Ecem Erkek: Ben daha çok görerek… Örneğin ailem farkında olmasalar da benim için müthiş bir kaynak. Hiç farkında değillerdi şimdiye kadar ama sonra izlediklerinde “Bu ben miyim ya? Bu bana benziyor” demeye başladılar. Telefon ediyorlar “Sen halamın kızını mı yaptın?” diyorlar. “Yok yapmadım” diyorum halbuki oymuş. Çocukluğumda beni o teyzeyle tanıştırmışlar. Onun evine gitmişiz, yemek yemişiz, kalmışız. O benim aklımda kalıvermiş sonra oynadığım bir karakterde çıkıveriyor. Daha çok görerek galiba bir de dinleyerek. Seni oyunculuğa iten etmenler nelerdi? Bir kıvılcım çakar da “ben oyuncu olacağım” dersin ya...

Ecem Erkek: O kadar alelade bir şeydi ki. Ben hiçbir zaman çok çalışkan bir kız olmadım. Derslerim hiç iyi değildi gerçekten ama liseye kadar. Liseden sonra gerçekle yüzleştim ama evin hep bayramlarda seyranlarda eğlendiren kızıydım. Beni ortaya atarlardı, yüzümü gözümü boyardım, bir şeyler yapardım. Neler yaptığımı da çok fazla hatırlamıyorum. Oyunculuğa yönelme adına değil bilinçsiz bir şekildeydi değil mi?

Ecem Erkek: Evet, evet. Hiç bilmiyordum bile. Eğleniyorduk. Bana çok gülerlerdi ve bu çok hoşuma giderdi. Herkes beni çok severdi. Sonra derslerim hiç iyi olmadığı için dershaneye gittim. Aklımda tiyatro ve oyunculuk yoktu. Bunun okunabilir bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Arkadaşım vasıtasıyla konservatuvar sınavlarından haberim oldu. Sonra baktım derslerim hiç iyi değil ve o zaman ÖSS’de konservatuvar sınavı için sadece barajı geçmeniz yeterli oluyordu. Barajı geçtim sonra konservatuvar sınavlarına girmeye karar verdim. Gerçekten beni oyunculuğa tembelliğim itmiş olabilir. Tembellik iyi bir şey değil ama senin için hayırlısı olmuş.

Ecem Erkek: O arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Hayatımı bayağı değiştirdi.

"GİDER TESLİM OLURDUM" ‘Müjdemi İsterim’e gelelim. Bize ‘Müjde’den söz eder misin? Senden izler taşıyor mu? Ya da sen ‘Müjde’ye katkılarda bulundun mu?

Ecem Erkek: ‘Müjde’ benden izler taşımıyor. Ben ‘Müjde’nin yerinde olsam bu maceraya gerçekten hiç girmezdim. Gider teslim olurdum. Hiç benlik bir şey değil. O camdan atlamalar, kapı kırmalar, boğazın ortasında gemide o soğukta durmalar… Hiç benlik değil. O kadar maceracı bir ruhum da yok. Korkak biri değilimdir ama sakinliği seviyorum. Huzurlu olsun, kafam ağrımasın, oturayım çayımı kahvemi içeyim, sakin sakin kitabımı okuyayım. Kimse bana bulaşmasın. Bak ben kimseye bulaşmıyorum. işimi yapıyorum ama ‘Müjde’ daha cesur bir kız. Daha tuttuğunu koparan bir kız. Bir hayali var. Senaryosu var ve onu ulaştırmak için bir yola çıkıyor ama ‘Bulut’ ile karşılaşıyor ve işler bambaşka bir yola gidiyor. Bir cinayet kalıyor üstlerine ki hiç olmaması gereken iki insanın üstüne kalıyor. Çünkü ikisinin de aval tarafları var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Benden izler taşımıyordur. Ben de ona hiç benzemiyorum.

"ASFALTTA YUVARLANIRKEN OLMUŞ" Senin en belirgin özelliklerinden birisi komedi - aksiyon türü filmlerde kendini sakatlaman. Bu filmde başına neler geldi?

Ahmet Kural: Kalçamı yırttım. Biliyor muydun? Bilmiyordum. Dişini biliyordum da…

Ahmet Kural: O dudak, o olabilir. Benim yanlış bir hareketimden dolayı dudağım patladı. Benim kabahatim ama çekim bittikten yaklaşık bir ay sonra anladım ki kalçamı yırtmışım. Kalçamı yırttığımı da bilmiyorum. Şurada bir ağrı var diyordum. Çünkü bir yuvarlanma sahnem vardı ve asfalta atlamıştım. Arabadan atlamıştım. Asfaltta yuvarlanırken olmuş. Doktora gittim “Geçmiş olsun. Kırmamışsın bir yerini ama yırtmışsın bu sefer” dedi.