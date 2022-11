"ÇÜNKÜ BİZ DE VARIZ, HEP VARDIK"

Kadın komedyenlerin günümüzdeki durumunu nasıl değerlendirirsin? Bu arada seni nasıl tanımlamalıyız, kadın komedyen mi yoksa komedi oyuncusu mu?

Ecem Erkek: Oyuncuyum… Komedyenim ya da komedi oyuncusu değilim. Çünkü her şeyi oynamayı çok seviyorum. Kendimi sınıflandırmayı sevmiyorum. Benimki biraz oyunculukta cahil cesareti mi desem, öyle bir şey. Çünkü her şeyin içine kafa - göz girebiliyorum. Gerisini hiç düşünmüyorum. Çünkü oyuncuyum ve her şeyi oynayabilirim. Bana gösterilen her şeyi oynayabilirim. Şimdi mesela komedyen olarak gördüğüm birkaç arkadaşım var. İsimlerini şu an söylemeyeceğim ama takip ettiğim kadarıyla bir kadının sahnede olması çok güzel geliyor ama kadınlar da sahnede diye konuşunca asıl biz bir ayrım yapmışız gibi geliyor. Tabii ki sahnede olacaklar. Bu bana böyle konuşulması gereken bir mesele değilmiş gibi geliyor ama bir süre öncesine kadar kadınları sahnede stand-up ya da gösteri yaparken izleyemezdik. Şimdi oluyor, çok oluyor ve iyi de oluyor. Çok daha iyi oluyor. Çünkü biz de varız. Hep vardık.