Ahmet Kaya'nın filmine mahkeme engeli

Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet'in gösterimi sanatçının varislerinin itirazı üzerine mahkemece durduruldu

Ahmet Kaya'nın hayatının uzun metrajlı film haline getirildiği 'İki Gözüm Ahmet'in gösterimi durduruldu. Kaya'nın eşi Nurten Kaya ile kızları Çiğdem Kaya Öztürk ve Melis Kaya, "Ahmet Kaya'nın hayatının bizden izin alınmadan filme çekilmesini istemiyoruz" diyerek 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girmemesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ahmet Kaya'nın varislerinin başvurusu üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 'İki Gözüm Ahmet'in gösterimini durdurdu. 7 Şubat gösterime girmesi planlanan filmin yapımcıları Eşref Bukan ve Ömer Demiral, filmin yönetmenleri Hakan Gürtop, Gani Rüzgar Şavata, filmin genel danışmanı Nurettin Soydan, oyuncu Özgür Tüzer, hukuk danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu bir basın toplantısı düzenledi.

'İki Gözüm Ahmet'in yapımcılarından Ömer Demiral, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir."

Filmin yapımcıları İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına itiraz etti. 7 Şubat'ta görülecek davanın ardından 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girip girmeyeceği belli olacak.