Ahmet Kaya'nın filmine gösterim izni

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki Gözüm Ahmet' filmi 7 Şubat'ta vizyona girmesi beklenirken, kendilerinden izin almadan çekildiği için Ahmet Kaya'nın varislerinin talebi üzerine film hakkında İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Filmin yapımcılarının karara itirazları sonucu 7 Şubat günü görülen davada hakim kararında bir değişiklik yapmayarak ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetmiş, film gösterime girememişti. Böylece filminin mahkeme süreci bir üst mahkemeye taşınmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme, yapımcı X Yapımın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırarak 'İki Gözüm Ahmet'in gösterime girmesinin yolunu açtı.
X Yapım'ın avukatı C.Volkan Yolcu, şu açıklamayı yaptı; "Bildiğiniz üzere yapımcı firma X Yapım'ın ve onlarca sinema emekçisinin aylar süren emeği sonucu çekilen 'İki Gözüm Ahmet' filminin gösterimi, vizyona girmesine çok az bir süre kala, fragmanlarının yayınlandığı, afişlerinin asıldığı, gala gösterimlerinin ilân edildiği günde İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ihtiyati tedbir kararı neticesinde, kişilik haklarına saldırı içerebileceği gerekçesi ile durdurulmuştur. Filmden tek bir kare izlemeden 'ne olursa olsun engelleneceğini' dile getiren mirasçıların kişilik haklarına saldırı iddialarının yanlış olduğunu, hiçbir şekilde Ahmet Kaya'nın ve mirasçılarının kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını, hiçbir masraftan kaçınılmadan büyük bütçeler aktarılarak üretilen bir sinema filmi olduğunu, herhangi bir telif hakkı ihlâli olmadığını her mecrada dile getirdik. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığımız istinaf başvurusu yaklaşık üç ay sonra sonuçlanmış ve Yüksek Mahkeme itirazımızı haklı bularak tedbir kararını kaldırmıştır.
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