"HOŞGELDİN CANIM KIZIM"

Duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Baba oldum ya... Eşimi çok seviyorum Asena Dursun. 2020 yılının geri kalanı içinde bizi ve ülkemize huzur ve aydınlık getirirsin inlallah. Hoş geldin canım kızım Lidya 29.02.2020