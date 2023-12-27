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        Haberler Televizyon Ahmet Dede kimdir? 2 Michelin Yıldızlı Şef Ahmet Dede nereli, kaç yaşında?

        Ahmet Dede kimdir? 2 Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede nereli, kaç yaşında?

        Şef Ahmet Dede MasterChef'e konuk olmasının ardından gündeme geldi. küçük yaşlarda mutfağa giren Dede, İrlanda'daki restoranı ile 2 Michelin yıldızı almaya hak kazandı. Yurt dışındaki 2 Michelin yıldızlı tek Türk restoranına sahip olan Şef Ahmet Dede'nin hayatı merak konusu oldu. İşte, "Şef Ahmet Dede kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:20
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de son haftaya girildi. All Star'ın şampiyonunun belli olmasına artık sayılı günler kala programa jüri üyelerinin dışında konuk şeflerde bazı bölümlere dahil oluyor. Peki, Ahmet Dede kimdir? 2 Michelin Yıldızlı Şef Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? İşte, Ahmet Dede'nin hayatı hakkında bilgiler...

        • 2

          ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

          Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Ahmet Dede yemek yapmaya çok küçük yaşlarda, evde, annesi ile birlikte başlıyor. Dede mutfakta ilk olarak mantı, sarma ve bazı hamur işleri yapmayı öğreniyor. 24 yaşında İrlandalı eşiyle evlenmesiyle İrlanda'da yeni hayatına başlıyor. Tesadüfen eline geçen bir broşür ile 8 haftalık bir aşçılık okuluna başlayan Dede hocaalarının da tavsiyesiyle Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne yazılıyor. 25 yaşındayken profesyonel kariyerine başlayan Ahmet Dede ilk olarka İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalıştı. Daha sonra gittiği Amsterdam'da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı.

          Ardından Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başlayan Dede, Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoranda faaliyet gösterdi.

        • 3

          Tekrar Dublin'e dönen Dede, 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında ilk Michelin yıldızını alan başarılı Türk şef, İrlanda'daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle ikinci Michelin yıldızını aldı.

          Masterchef yarışmasına konuk gelen Ahmet Dede, aynı zamanda 2022 ve 2023 yıllarında 'Yılın En İyi Şefi' ödülünü almayı da başardı.

          Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini dile getiren Dede'nin 1,5 yaşında Aleyna isminde bir kızı vardır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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