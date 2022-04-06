Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçını ve Nihat Özdemir'in istifasından sonra yayın ihalesinde gelinen son noktayı değerlendirdi.
"RAKİPLERE SAYGISIZLIK OLUR"
İlk olarak 1-1 biten Trabzonspor - Beşiktaş maçına değinen Ağaoğlu, "Mücadele seviyesi olarak son zamanlarda oynadığımız en güzel müsabakalardan biriydi. Beşiktaş'ın ortaya koymuş olduğu performans zaten mücadele gücünü yukarıya taşıdı. Puan kayıpları olacak, bunu bekliyorduk. Onun için sürekli olarak söylüyorum; matematiksel olarak garantilemeden bir takımı şampiyon ilan etmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz. Netice itibarıyla matematiksel olarak hem Fenerbahçe hem de Konyaspor yarışın içinde. Dolayısıyla şampiyonluğu ilan etmek rakiplerimize saygısızlık olur. Ama o yarışın içinde en avantajlı ve şampiyonluk hedefine en yakın takım Trabzonspor'dur" diye konuştu.
"Yayın ihalesinde bütün yük Servet Yardımcı'nın üzerinde kaldı...Şu anda geldiğimiz bir nokta var"
Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifası sonrası yayın ihalesinde gelinen son durumla ilgili olarak ise şunları kaydetti:
"TFF'deki istifalar sonrası yayın ihalesinde bütün yük Servet Yardımcı'nın üzerinde kaldı. Önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü tekrar bir toplantı yapacağız. Şu anda geldiğimiz bir nokta var, onu söyleyeyim. Yani yayın ihalesi ortada kalmış değil. Gelmiş olduğumuz bir nokta var ama gelmiş olduğumuz noktadan daha ileriye nasıl ve ne şekilde gideceğimizi Kulüpler Birliği ve yeni şekillenen TFF yönetimiyle birlikte tekrar görüşeceğiz ve bir karara bağlayacağız. Anadolu'da bir söz vardır; 'Su akar yolunu bulur.' Sıkıntı yok. Ülke futbolunu yönetenler, bu ve bu tür sorunların üstesinden gelebilecek birikime sahip insanlar. Kimsenin endişesi olmasın."
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