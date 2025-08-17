Ahmed Kutucu ve Asena Atalar nişanlandı
Millî futbolcu Ahmed Kutucu, haziran ayında evlilik teklif ettiği sevgilisi Asena Atalar ile nişanlandı
Galatasaray'ın Millî futbolcusu Ahmed Kutucu, haziran ayında sevgilisi Asena Atalar’a evlilik teklifinde bulunmuştu.
Ahmed Kutucu ile Asena Atalar, birlikteliklerini bir adım ileri taşıyarak nişan yüzüklerini taktı.
Takım arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı nişan töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğraflar: Instagram, X
