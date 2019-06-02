02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmed Arif kimdir? Ahmed Arif ölüm nedeni nedir? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2 Haziran 1991 yılında Ankara'da yaşadığı evde hayatını kaybeden usta şair ve gazetecinin ölmünün ardından tam 28 yıl geçti... İşte Ahmed Arif hakkında bilgiler...
AHMED ARİF KİMDİR?
Ahmed Arif 23 Nisan 1927 yılında Diyabakır'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal'dır. Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelenmiştir.
AHMED ARİF'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Ahmed Arif 64 yaşında, 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
AHMED ARİF'İN ŞİİRLERİ VE ŞİİR KİTAPLARI
Hasretinden Prangalar Eskittim
Yurdum Benim Şahdamarım
Akşam Erken İner Mahpushaneye
Anadolu
Ay Karanlık
Sen Hep Şerefinle Yaşarsın Baba [kaynak belirtilmeli]
Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı
Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi
Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden
Hasretinden Prangalar Eskittim
İçerde
Kara
Karanfil Sokağı
Leylim Leylim
Merhaba
Otuz Üç Kurşun
Sevdan Beni
Suskun
Unutamadığım
Uy Havar!
Vay Kurban
Yalnız Değiliz
Kara
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