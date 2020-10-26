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Ahilik nedir?

Anadolu ticaretinin tarihi kavramı olan ahiliğin sözlük anlamı ve tanımı, öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki ahilik nedir? Ahilik ne demek? Anlamı ve yazılışı nasıl?

26.10.2020 - 05:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ahilik nedir?

Ahilik nedir, ahilik tanımı ve anlamı nedir, ahilik nedir TDK, ahilik örnek anlatımı nasıldır, ahilik kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ahilik Tanımı:

Ahilik kelimesinin anlamı; kardeşlik anlamına gelen Arapça bir kelime olan 13. Ve 20. Yüzyıllar arasında esnaf ve zanaatçı birliklerine verilen addır. Ahi örgütleri, toplumun ekonomik yapılarını kontrol eden kendi meslek mensuplarını eğiten derneklerdi.

Ahilik Nedir TDK:

Cömertlik, eski Türk törelerinin kökünden gelen ve Anadolu’da büyük bir ilerleme kaydeden zanaatçı, esnaf, çiftçi gibi meslek dalları ile ilgilenen ocak olarak tanımlanır.

Ahilik Örnek Anlatımı:

Türk halkının Anadolu’da oluşturduğu bir örgütlenme olan Ahilik, düzenleyici rolünü (sosyal düzen) dikkate aldığımızda Osmanlı Devleti için önemli bir lonca sistemidir. Ahilik özellikleri cesaret, cömertlik, misafirperverlik ve her türlü fiziksel egzersizde yetenekli olmaktır.

Ahilik Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Ahilik esnaflara etik ve iyi kalpli bir yaşam tarzı sağlamaya çalışıyor.
  • Ahilik, bireylere, mülklerine ve onurlarına güvenlik sağlama gibi devletin hizmetine katkıda bulunan bir topluluktur.

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