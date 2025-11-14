Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Voleybol Ah O Günler yeni bölümüyle yayında: Burcu Hakyemez ile voleybolun perde arkası! - Voleybol Haberleri

        Ah O Günler yeni bölümüyle yayında: Burcu Hakyemez ile voleybolun perde arkası!

        HT Spor Youtube ekranlarında yayınlanan Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programının bu haftaki konuğu yılların voleybolcusu Burcu Hakyemez oldu. Burcu Hakyemez kariyerinde kendisini efsaneleştiren anları ve kariyer basamaklarını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burcu Hakyemez ile voleybolun perde arkası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        HT Spor sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programına voleybol dünyasının efsane ismi Burcu Hakyemez konuk oldu.

        Eski voleybolcu Burcu Hakyemez, kariyerinde yaşadığı unutulmaz anlarını anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Habertürk Anasayfa