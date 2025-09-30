Ağustosta dış ticaret açığı geriledi

TÜİK ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3.9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolara geriledi.

Böylece yılın ilk 8 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5.6 artarak 238 milyar 159 milyon dolara ulaştı.

REKLAM advertisement1

Ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8'lik düşüşle 4 milyar 211 milyon dolara düştü. Sekiz aylık verilere bakıldığında ise 2025 Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7'lik artışla 60 milyar 140 milyon dolar oldu.

ALMANYA İHRACATTA ZİRVEDE

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 773 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 276 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 150 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 978 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN ÇOK İTHALAT ÇİN'DEN

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 899 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 286 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 258 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile İtalya izledi.