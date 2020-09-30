Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 12.9, İTHALAT YÜZDE 1.2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE .18 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 9.2 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Ağustos ayında yüzde 1,8 azalarak 12 milyar 64 milyon dolardan, 11 milyar 845 milyon dolara geriledi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artarak 11 milyar 470 milyon dolardan, 12 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,5 artarak 24 milyar 365 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 168.2 ARTTI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında yüzde 85,0 iken, 2020 Ağustos ayında yüzde 66,5'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 69.9 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 85,8 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,6'ya geriledi.

AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94.9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

AĞUSTOS AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 77.0 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 77,0, sermaye mallarının payı yüzde 13,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Ağustos döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 763 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 406 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 445 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 727 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 14 milyar 218 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 643 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 288 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 861 milyon dolar ile ABD ve 5 milyar 943 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,4'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 4.6 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4,6 azaldı, ithalat %18,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,1 azaldı, ithalat ise %15,3 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3.2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4'tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,1'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI AĞUSTOS AYINDA 11 MİLYAR 759 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 11 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 147,9 artarak 2 milyar 576 milyon dolardan, 6 milyar 386 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ağustos ayında yüzde 82,9 iken, 2020 Ağustos ayında yüzde 64,8'e geriledi.

İHRACAT 2020 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 96 MİLYAR 765 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 13,1 azalarak 96 milyar 765 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 azalarak 129 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 59,8 artarak 20 milyar 680 milyon dolardan, 33 milyar 50 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 84,3 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 74,5'e geriledi.