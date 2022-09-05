Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı normalde her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığı için Ağustos ayı enflasyon oranları 5 Eylül Pazartesi günü açıklandı.

Buna göre ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 80.21'e yükseldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 79.6 olarak açıklanmıştı.

Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54.69 olarak gerçekleşti.