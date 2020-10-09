İHA

Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 ve yakıtlarda yüzde 29,8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜ

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 artarken, yakıtlarda yüzde 50,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3.5 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, yakıtlarda yüzde 30,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 24.7 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9 ve yakıtlarda yüzde 12,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8.8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Temmuz ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 azalarak, 2020 Ağustos ayında 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ağustos ayında 158,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,4 azalarak, 2020 Ağustos ayında 145,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6.6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Temmuz ayında 134,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 artarak, 2020 Ağustos ayında 142,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ağustos ayında 119,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18,2 artarak, 2020 Ağustos ayında 141,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI AĞUSTOS AYINDA 108.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ağustos ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan artarak, 2020 yılı Ağustos ayında 108,3 oldu.