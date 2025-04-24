Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 'Ağrı pilinde umut tacirliği' uyarısı! | Sağlık Haberleri

        'Ağrı pilinde umut tacirliği' uyarısı!

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) bir araya gelen Algoloji uzmanı doktorlar, ağrı pilinde umut tacirliği yapanlara karşı vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına seslendi. Uzmanlar, ağrı pilinin felçli hastaları yürütmesi, koşturması veya fiziksel kapasitelerini arttırması gibi bir durum söz konusu olmadığına dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ağrı pilinde umut tacirliği' uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Algoloji Ağrı Derneği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı iş birliğiyle OMÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda ağrı piliyle ilgili yanlış algıları düzeltmek ve farkındalığı arttırmak için mesajlar verildi.

        "HASTANIN ESKİ FİZİKSEL KAPASİTESİNE KAVUŞTURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Ağrı pilinin kullanımıyla ilgili konuşan Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Köknel Talu, "Ağrı pili kronik hastalığı olan hastalar bir tedavi seçeneğiydi. Ancak bu tedavi seçeneğine ulaşmak için hastanın çok iyi değerlendirilmesi, diğer uygulanabilecek yöntemlerin uygulanmış olması ve bu uygulama sonucunda başarısızlık elde edilmiş olması çok önemlidir. Çünkü ilk olarak uygulanabilecek bir yöntem değildir. Oldukça komplike ve maliyetli bir yöntemdir. Bu nedenle bütün tedavi basamaklarının doğru bir şekilde uygulanması, yetersiz kalındığında bu sistemin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında fonksiyonel bazlı problemlerde, Parkinson hastalarında, hareket bozukluklarında, idrar, gaita tutamayanlarda fonksiyonel olarak bir etkinliği bulunan yöntemdir. Bugün burada toplanmamızın en önemli nedenlerinden biri bir umut olan yöntemin umut tacirliği olarak kullanılmasına bir farkındalık oluşturmaktır. Omurga felci hastalarda bu yöntemin uygulanarak yürüme veya fiziksel kapasitelerini arttırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Belirli nöropatik ağrılarından bu etkili olabilir ancak, dışarıda gördüğümüz, üzülerek izlediğimiz bu yöntemin uygulanarak hasta yürütülmesi veyahut eski fiziksel kapasitesi kavuşturulması söz konusu değildir" dedi.

        "BU UMUT TACİRLİĞİDİR"

        OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan, "Biz ağrı pillerini kim için takıyoruz? Ne için takıyoruz? Doğru işlem nedir? Onları anlatmaya çalışıyoruz. Bizi dernek olarak ya da algologlar olarak ilgilendirmeyen bir takım spekülatif konuşmaların önüne geçmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın mağdur olmaması, maddi ve manevi kayıplara uğramaması ve bu konuda sivil toplum örgütlerine farkındalık oluşturmak için bu toplantı gerçekleşti. Ağrı pilini farklı amaçlarla kullanmak bizim için söz konusu değil. Kronik ağrılar dediğimiz geçmeyen ağrılarda hastanın ağrısını geçirmek ağrısıyla kullanıyoruz. Hastada önemli nörolojik kayıplar oluşmuşsa hastaya herhangi bir şekilde bunları uygulamıyoruz. Ağrı için uyguladığımızda gerçekten önemli oranda fayda görüyoruz. Hastalarımızın hayatlarını mümkün olan en ağrısız şekilde geçirmesini sağlıyoruz. Felçlileri yürütüyoruz, koşturuyoruz, her türlü travmayı, nörolojik hasarı engelliyoruz gibi durumlar söz konusu değil. Bu hem umut tacirliğidir hem de maddi kayıplara neden oluyor. Kişi böyle bir sonuç karşısında her şeyini verebilecek pozisyona geliyor. Kesinlikle bu konuda toplumumuzu, sivil toplum örgütlerini göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

        AĞRI PİLİ KULLANAN HASTALAR: KONFORUMUZ ARTTI

        Ağrı pili kullanan Abdullah Koç, "Uzun yıllardır belirli bir rahatsızlığımdan ötürü aşırı ağrılarım vardı. Bunlar çekilmez bir hal almıştı. Her türlü ilacı, araç ve gereci kullanmam sonucu ağrılarım geçmeyince Hollanda’da doktorum böyle bir sistem olduğundan bahsetti. Bunun üzerinde ben bu sistemle tanıştım. Kişinin istemesi lazım. 2 haftalık bir deneme dönemi var. Bu deneme döneminde vücutla uyum sağlarsa rahat ediyorsun. Şu anda ben en yeni sisteme sahibim. Bu sistem beyne ağrıyı vermiyor. Ağrı 7/24 benimle beraber ama çok aşağılardadır. Bir dağ düşünün ben dağın zirvesindeyim ağrı dağın eteklerindedir. Bazı anlarda kapatmam gerekiyor. Kapattığım zaman ortalıkta yanardağına dönüşüyor" şeklinde konuştu.

        Ağrı pili kullanan Hüseyin Koç, "Bel fıtığı nüksetti. Farklı tedaviler uygulandı; fizik tedavi uygulandı. Belden bir iğne uygulaması yapıldı ama randıman alamadık ve ameliyat olmaya karar verdik. Bu sefer ameliyata girdim. Kalp yetersizliği olduğu için ameliyata dayanamayacağım ortaya çıktı ve ameliyat olamadım. Kurula girdim ve bana pil takılmasına karar verildi. Pil 15 gün denendi ve randıman verdi. Ağrılarım dindi. Konforum arttı. Uyku uyumaya başladım. Şükür olsun 5 yıldır normal hayatımdan hiçbir eksiğim yok" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Habertürk Anasayfa