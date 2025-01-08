Ağrı'daki Balık Gölü'nde farklı şekillerde buz kütleleri oluştu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Gölü'nde buz kütleleri oluştu. Çeşitli şekillerdeki buz kütleleri hayran bıraktı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.
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İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikler, adalar, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Daha çok yaz aylarında yoğunluğun olduğu göl, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
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Bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ilkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde, çeşitli şekillerde buz kütleleri ortaya güzel görüntüler çıkardı.
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Yuvarlak, kare ve küp şeklindeki buz kütleleri görüntülendi.
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