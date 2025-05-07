Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ağrı Dağı'nın lav kayalıkları 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor

        Ağrı Dağı'nın lav kayalıkları 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor

        Ağrı Dağı'ndaki volkanik hareketlilikten oluşan lav kayalıklar, 37 amfibi ve sürüngen türüne ev sahipliği yapıyor. Öyle ki topbaş keleri ve Aras kertenkelesi dünyada sadece Ağrı Dağı civarında yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın etekleri, yaban hayvanlarının yanı sıra amfibi ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor. Dağda volkanik hareketlilik sonucu oluşan lav kayalıklar, birçok sürüngen tarafından yaşam alanı olarak kullanılıyor.

        • 2

          Uzun yıllardır bilim insanlarınca bölgede yapılan çalışmada, lav kayalıklarda 37 amfibi ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edildi. Iğdır Üniversitesi Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, bölgede bilim insanlarınca çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        • 3

          Dağın eteklerinin önemine değinen Akman, "Ağrı Dağı'nın etekleri zamanında volkanik aktivite sonucu lavların akıntısıyla oluşmuş bir habitat. Bu da amfibi ile sürüngenlere barınma ve sığınma anlamında çok fazla olanak sağlayan bir bölge" dedi.

        • 4

          "DÜNYADA SADECE AĞRI DAĞI CİVARINDA YAŞAYAN 2 TÜR VAR"

          Bölgenin böyle bir yapıya sahip olmasının yaban hayatı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akman, "Türkiye'de çok farklı habitat ve ekolojik koşullar var, bunlardan biri de Ağrı Dağı. Üç ülkeye sınır olması nedeniyle de zengin bir bölgemiz. Burada 17 aileye ait 37 tür barınmakta. Bunların 4'ü amfibi, 2'si kaplumbağa, 15'i kertenkele, 16'sı da yılan türü" diye konuştu.

        • 5

          Akman, dünyada sadece Ağrı Dağı civarında yaşayan 2 türün olduğunu vurgulayarak, "Biri topbaş keleri, diğeri de Aras kertenkelesi. Ağrı Dağı ve civarında yer alan, özellikle kumluk bölgelerde dağılış göstermesiyle ayrı öneme sahip türlerimiz. Bu bölge yaklaşık 1800'lü yıllardan beri çalışılmakta ve günümüze gelen sayı da bu şekilde netleşmekte" ifadelerini kullandı.

        • 6
        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa