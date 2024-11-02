Ağrı'da tarihi ve doğal güzellikler turistlerin rotasında

"YERLİ VE YABANCI BİRÇOK TURİST BÖLGEMİZE GELMEYE BAŞLADI"

Daha fazla etkinlik yapmaya devam edeceklerini ifade eden Koç, "Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yerli ve yabancı birçok turist bölgemize gelmeye başladı. Biz de bu değerlerimizin ortaya çıkarılması ve tanıtılması amacıyla geçen yıl çeşitli faaliyetler başlattık" diye konuştu.