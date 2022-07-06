Ağrı'da kültür sanat günleri başlıyor

Ağrı Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Sanat Faaliyetleri çerçevesinde, resim sergisi düzenleyecek.



Ekran Haber'in haberine göre vatandaşın kültür ve sanatla buluşturacak İsmail Acar Resim Sergisi, 23 Temmuz ve 24 Ağustos arasında Ağrı Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleşecek.





Öte yandan tüm halkın favetli olduğu organizasyon Dosso Dossi Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra Cakal ve Reckol, Xero Abbas, Yunus Agiri, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ile tara Memedova gibi şarkıcıların yer alacağı Ağrı Dağı Müzik Festivali de 23 Temmuz'da düzenlenecek. Doğubayazıt Stadyumu'nda saat 20.00'de düzenlenecek etkinliğe girişler de ücretsiz olacak. Dosso Dossi Holding'in sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliklerle Ağrılılar kültür ve sanata doyacak.