Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği
Ağrı'nın yüksek rakımlı 3 köyü arasında bulunan ve çevresi karla kaplanan menderesler, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor
- 1
Ağrı'nın il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Kars sınırına yakın noktadaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köyleri arasında bulunan menderesler, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.
- 2
Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.
- 3
Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, son günlerde etkili olan yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
-
- 4
İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, drone ile görüntülendi.
- 5
- 6