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        Haberler Yaşam Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği

        Ağrı'da kar altında kalan mendereslerin kış güzelliği

        Ağrı'nın yüksek rakımlı 3 köyü arasında bulunan ve çevresi karla kaplanan menderesler, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:31
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          Ağrı'nın il merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta Kars sınırına yakın noktadaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köyleri arasında bulunan menderesler, yılın her mevsimi farklı bir güzellik sunuyor.

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          Çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

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          Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, son günlerde etkili olan yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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          İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, drone ile görüntülendi.

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