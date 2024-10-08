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        Haberler Gündem Ağrı'da kaçakçılık operasyonları - Güncel haberler

        Ağrı'da kaçakçılık operasyonları

        Ağrı'da eylül ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:18
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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonları
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eylül ayında bazı operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 14 bin 157 paket sigara, 132 bin 800 makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 775 litre akaryakıt, 1914 gözlük, 7 bin 190 kol saati ve 6 bin 63 muhtelif eşya ele geçirildi.

        Kaçakçılık operasyonlarıyla ilgili 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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