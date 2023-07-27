Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi
Ağrının Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı
- 1
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı.
- 2
Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğaseverlerin bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor.
- 3
Birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan bölgede gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu, AA kamerasına yansıdı.
-
- 4
Bir kayanın üzerine çıkan tilki yavruları, bir süre çevreyi izledikten sonra gözden kayboldu.
- 5