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        Haberler Yaşam Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi

        Ağrı'da doğada gezintiye çıkan tilki yavruları görüntülendi

        Ağrının Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:36
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          Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu kameralara yansıdı.

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          Yaban hayatı açısından önemli bir alan olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, doğaseverlerin bölgedeki uğrak noktaları arasında bulunuyor.

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          Birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapan bölgede gezintiye çıkan 4 tilki yavrusu, AA kamerasına yansıdı.

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          Bir kayanın üzerine çıkan tilki yavruları, bir süre çevreyi izledikten sonra gözden kayboldu.

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