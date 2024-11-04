Agne Postecoglou: Çok büyük bir Avrupa maçımız var - Futbol Haberleri

Agne Postecoglou: Çok büyük bir Avrupa maçımız var - Futbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Tottenham'ın teknik direktörü Agne Postecoglou, maç öncesi konuştu.

Premier Lig'de Aston Villa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Agne Postecoglou, "Geçtiğimiz hafta veya bugüne takılı kalmıyoruz. İleriye bakıyoruz. Bu hafta Avrupa Ligi'nde çok büyük bir maçımız var. Zorlu, heyecan verici bir maç" ifadelerini kullandı.

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Postecoglou, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Toparlanmalı ve yeniden başlamalıyız. Oyuncuların bu maçtan keyif alacağına eminim. Büyük bir Avrupa maçı gibi hissettirecek."

"EKSİKLERLE BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ" Agne Postecoglou, Aston Villa maçında sakatlık yaşayan Richarlison ve Cristian Romero'nun durumu hakkında "Şu anda çok fazla şey bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bu her takımın yaşadığı bir şey ve biz de başa çıkmak zorundayız" diye konuştu. Richarlison ve Romero'nun yanısıra Tottenham'da Micky van de Ven, Djed Spence ve Wilson Odobert'in sakatlıkları bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Tottenham'ı sahasında ağırlayacak.