Ağlayan pasta tarifi: Evde nefis ağlayan pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Krema ise tatlıyı daha da lezzetli hale getirirken, pastanın soğutulmuş olması, tüm malzemelerin birbirine karışarak mükemmel bir uyum oluşturmasına olanak tanır. Ağlayan Pasta, hem görsel olarak hem de lezzet açısından oldukça cazip bir tatlıdır ve özellikle özel günlerde tercih edilen, misafirlere ikram edilebilecek şık ve pratik bir tariftir. Ağlayan pasta nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1 AĞLAYAN PASTA TARİFİ Ağlayan pastayı süslerken ekstra malzemeler eklemek hem tat hem de görsel açıdan pastayı daha cazip hale getirebilir. Ceviz, fındık veya çikolata rendesi gibi malzemelerle pastayı süsleyerek, hem lezzetini hem de sunumunu zenginleştirebilirsiniz. Pastanın buzdolabında soğudukça daha lezzetli hale geldiğini unutmamalısınız. Bu nedenle biraz sabırla beklemek, sonucun mükemmel olmasını sağlar.

REKLAM Ağlayan pasta malzemeleri: Keki: 4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Yarım su bardağı kakao .png Kreması: 2,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım paket sıvı krema (200 ml) Sos: 1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao Üzeri: Yarım su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı) Ağlayan pasta yapılışı: İlk olarak, yumurtaları bir kaba kırın. Üzerine toz şekeri ekleyip mikserle yüksek devirde yaklaşık 5-6 dakika çırpın. Karışım beyazlaşıp kabarana kadar çırpmaya devam edin.

Sütü ve sıvı yağı ekleyin, karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve kabartma tozunu birlikte eleyerek karışıma ekleyin. Karıştırarak, pürüzsüz bir hamur elde edin.

Karışımı yağlanmış ve unlanmış yuvarlak bir kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini, bir kürdanla kontrol ederek anlayabilirsiniz; kürdan temiz çıkarsa kek pişmiş demektir.

Kekinizi fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Sütü bir tencereye alın, içine toz şeker, un ve nişastayı ekleyin. Karıştırarak ocakta ısıtmaya başlayın.

Karışım kıvam almaya başlayınca, içine vanilini ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kremanız yoğunlaşıp kaynamaya başladığında, ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene kadar karıştırın.

Ardından, sıvı kremayı ekleyin ve bir süre karıştırarak kremayı pürüzsüz hale getirin.

Kremanızı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bir kaba sütü, şeker ve kakaoyu ekleyin. Karıştırarak, kakao eriyene kadar ısıtın.

Sos kaynamaya başladığında, ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kekiniz tamamen soğuduğunda, ortadan ikiye kesin. Alt tabanı servis tabağına alın.

Kekin üzerine, hazırladığınız çikolatalı sosu dökün ve iyice yedirin. Sos kekin içine iyice çekmeli.

Soğuyan kremayı, kekin üzerine iyice yayın. Kremanın her yerine eşit dağılmasına özen gösterin.

Kekin üst kısmını da kremanın üzerine yerleştirin.

Pasta soğuduktan sonra, ceviz veya fındık ile süsleyebilirsiniz. Ayrıca, biraz daha kakao serperek veya çikolata rendesi ile pasta üzerine ekstra bir tat ve görünüm ekleyebilirsiniz.

Ağlayan pastayı buzdolabına koyun ve en az 2-3 saat soğumaya bırakın. Böylece kremanın daha güzel kıvam almasını ve kekin sosu iyice çekmesini sağlarsınız. Ağlayan pasta, hem lezzetli hem de görsel olarak oldukça etkileyici bir tatlıdır. Keki ve kreması arasında mükemmel bir uyum sağlar. Bu tarifi takip ederek siz de evinizde bu enfes tatlıyı kolayca hazırlayabilirsiniz. REKLAM AĞLAYAN PASTA YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

Kekin yumuşak ve nemli olmasını sağlamak için, karışımdaki sıvı oranlarını doğru ayarlamak gerekir. Yumurtaları çırparken şekerle iyice karıştırmak, kekin kabarmasında ve dokusunun hafif olmasında büyük rol oynar. Kekin içine ekleyeceğiniz kakao ve un gibi kuru malzemeleri mutlaka eleyerek eklemelisiniz, bu sayede kekin dokusunda pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz.

Kekin pişirme süresi de çok önemlidir; fırının önceden ısınmış olması ve kekin içinin piştiğinden emin olmak için bir kürdan testi yapmanız gereklidir. Kekin fazla pişmesi, kuru olmasına sebep olabilir, bu yüzden fırından çıkarınca hemen soğumasına dikkat edin. Krema yaparken, süt ve toz malzemelerin karışımını ocakta ısırken sürekli karıştırmak, topaklanmaların önüne geçer. Ayrıca kaynadığında kıvamı bozulur ve istenilen pürüzsüz dokuya ulaşamazsınız. Kremanın içine ekleyeceğiniz tereyağı ve sıvı krema ise, ona ekstra bir yumuşaklık ve lezzet katar, bu nedenle bu malzemelerin eksiksiz eklenmesi gerekir. Kremayı kullanmadan önce tamamen soğumasını beklemelisiniz, sıcak krema kekin içine sızabilir ve ağlayan pasta görünümünü bozabilir.

Sos kısmı ise kekin nemli kalması için kritik bir aşamadır. Sosu kekin üzerine dökerken, her tarafına eşit bir şekilde yaymalısınız, böylece kekin her katmanı çikolatalı ve nemli olur. Sosu hazırlarken sütün sıcak olmaması, kakao ile tamamen karışmasını sağlar. Kekin üzerine kremayı yayarken, spatula kullanarak krema katmanını düzgün ve eşit bir şekilde yaymalısınız. Kremanın sertleşip pastanın katmanları arasında oturması için en az 2-3 saat buzdolabında bekletmek gerekir. Bu dinlendirme süresi pasta katmanlarının birbirine iyice karışmasına ve sosun kek tarafından iyice emilmesine olanak tanır.