Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi
Besleyici vitamin ve minerallerle dolu olan nohut, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan zengin besin kaynaklarının başında geliyor. Diyabet ve kanser türlerini önleme konusunda da oldukça etkili olmakla birlikte vejetaryen ya da vegan beslenenler için iyi bir alternatif oluşturur. Peki ünlü aşçıların sır gibi sakladığı nohut pişirme tüyoları nedir? İşte kıvamıyla ağızlarda muhteşem bir tat bırakacak ağızda dağılan nohut tarifi…
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NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Besin değeri oldukça yüksek olan ve oldukça doyurucu olan nohut tam bir vitamin ve mineral deposudur. Sulu yemek olarak tüketilmesinin yanı sıra salatalar ve mezeler gibi farklı yemeklerde diğer besinlerle birlikte de kullanılır. Nohutlu ekmek, çorba, güveç, tavuk, nohut ezmesi, nohut salatası, humus, falafel bunlardan bir kısmıdır. Bayılarak tüketilen leblebi de nohuttan yapılır.
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Özellikle ağızda dağılması ve yumuşacık olması nohut gibi bakliyatlar için özellikle tercih edilir. Lakin bu çoğu zaman kolay değildir. Nohut pişirirken tanelerinin bir türlü yumuşamadığı veya tam olarak pişmediği tecrübeler hepimizin başına gelmiştir. Birkaç önemli ayrıntıya dikkat ederek bunların üstesinden gelebilir, nohutlarınızı istediğiniz yumuşaklıkta pişirebilirsiniz.
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NOHUTU PİŞİRMEDEN ÖNCE NELER YAPMALIYIZ?
Pişireceğiniz nohutu bol su ile önce iyice yıkamanızı, daha sonra kullanmadan bir gece önceden soğuk su dolu bir kaba koyup bekletmenizi öneririz. Bu sayede nohut su çeker, dış kabukları yumuşar ve daha kolay pişer.
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Ayrıca nohutları beklettiğiniz soğuk suyun içine bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz. Karbonat nohutun dış kabuklarını suya göre daha fazla yumuşatarak daha kolay pişmesini sağlayacaktır. Kabukların olmaması olası nohut yemeye bağlı gaz rahatsızlıklarını da hafifletecektir. Bir gece boyunca soğuk suda bekleyen nohutlar sabaha pişmeye hazır hale gelir. Nohutun suda ayrılan kabukları da alınarak atılır.
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PİŞİRME SIRASINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
Haşlama suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu da nohutların pişerken daha hızlı yumuşamasına yardım edecektir.
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Nohut, kuru fasulye, bezelye, mercimek, börülce ve bakla gibi tüm kabuklu bakliyatları pişirirken suyun üzerinde oluşan köpüğü almanızı öneririz, bu köpüklerin alınması yemeğin sindirimini kolaylaştırır ve gaz rahatsızlıklarını hafifletir.
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Etli nohut yemeği pişirecekseniz düdüklü tencere tercih etmelisiniz. Nohut yemeğiniz düdüklü tencerede yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Nohut pişirme sırasında düdüklü değil de normal bir tencere kullanacaksanız, nohut yemeğini yaklaşık 1 saat boyunca kısık ateşte pişirmeniz gerekir.
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Nohut yemeğini akşam yemeğinde tüketmeyi düşünüyorsanız sabahtan pişirmenizi öneririz. Böylece yemeğiniz dinlenirken hem kıvamını bulur, hem de birbirlerine karışan malzemelerin tatlarının oturması ile daha da lezzetli olur.
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ETSİZ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil biber
5 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
5 su bardağı sıcak su
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ETSİZ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
Etsiz nohut yemeği için öncelikle uygun bir kabın içerisine nohutu alalım, üzerine su ekleyerek gece bu şekilde bekletelim.
Daha sonra nohutların suyunu süzerek uygun bir tencereye alalım.
Tekrardan üzerini geçecek kadar su ilave edelim ve yaklaşık 20 dakika ön haşlama yapalım.
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Nohutlar haşlanırken diğer taraftan soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım.
Yeşil biberi de yine yemeklik doğrayalım. Bu sırada haşlanan nohutların suyunu süzerek bir kenarda bekletelim.
Tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Doğradığımız soğan ve biberleri tencereye aktaralım.
Soğanlar ve biberler diriliğini kaybedinceye kadar birkaç dakika karıştırarak kavuralım.
Kavrulan soğanlar ve biberlerin üzerine domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyelim. Birkaç dakika karışarak tekrardan kavuralım.
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Ardından süzdüğümüz nohutu ilave ederek birkaç dakika kavuralım.
Son olarak yemeğimize sıcak su ilave edelim. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını aralıklı olacak şekilde kapatıp nohutlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım.
Nohutlarımız tamamen yumuşadıklarında yemeğimiz pişmiş demektir.
Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra sırayla servis edebilirsiniz.
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