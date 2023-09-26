Ağızda lokum gibi dağılan tam kıvamında nohut pişirmenin sırrı ortaya çıktı! Aşçıların sır gibi sakladığı tüyoyla kıvamlı nohut tarifi

NOHUT PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Besin değeri oldukça yüksek olan ve oldukça doyurucu olan nohut tam bir vitamin ve mineral deposudur. Sulu yemek olarak tüketilmesinin yanı sıra salatalar ve mezeler gibi farklı yemeklerde diğer besinlerle birlikte de kullanılır. Nohutlu ekmek, çorba, güveç, tavuk, nohut ezmesi, nohut salatası, humus, falafel bunlardan bir kısmıdır. Bayılarak tüketilen leblebi de nohuttan yapılır.