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        Haberler Sağlık Ağız sağlığınız vücudunuz hakkında ne söylüyor? "Gözünüz kanıyor olsa görmezden gelir miydiniz?"

        Ağız sağlığınız vücudunuz hakkında ne söylüyor?

        Ağız ve diş sağlığı, vücudunuz hakkında neler olup bittiğini söyleyen bir ayna gibidir. İyi bir ağız sağlığı, vücut sisteminin iyi işlediğini gösterir. Peki ağız sağlığınız vücudunuz hakkında ne söylüyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:55
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        • 1

          "GÖZÜNÜZ KANIYOR OLSA GÖRMEZDEN GELİR MİYDİNİZ?"

          Ağız ve diş sağlının iyi olması vücudunuzun iyi şekilde çalıştığını gösteren bir işarettir. Londra Queen Mary Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü Araştırma Direktörü Profesör Nikos Donos, İngiltere'de yayınlanan bir reklamdan örnek veriyor "Reklam şu soruyu soruyor; 'Gözünüz kanıyor olsaydı, görmezden gelir miydiniz? Peki diş etiniz kanadığında neden onları görmezden geliyorsunuz?"

        • 2

          Diş eti hastalıkları diyabet ve koroner kalp hastalığına neden olabiliyor. Ağız sağlığının hastalıklara karşı mücadele konusunda oldukça etkili olduğunu gösteren araştırmalar da mevcut. Donos "Farklı kronik hastalıklar ile ağız sağlığı arasındaki bağa ilişkin araştırmalarda, diş eti hastalıkları yaygın bir şekilde öne çıkıyor" diyor.

        • 3

          Donos "Diş eti hastalığının neredeyse 1,1 milyar insanda, yani dünya nüfusunun yüzde 11,2'sinde mevcut olan en yaygın altıncı kronik hastalık olduğunu görüyoruz" dedi.

          ABD'deki Mayo Kliniği, diş eti hastalığını "dişleri çevreleyen yumuşak dokuları etkileyen ciddi bir diş eti enfeksiyonu" olarak tanımlıyor.

        • 4

          ŞEKER HASTALIĞI İLE DİŞ ETİNİN BAĞLANTISI

          Periodontitis olarak tanımlanan bu hastalık tedavi edilmezse, dişleri destekleyen kemiği yok edebilir ve bu durum da dişlerin gevşemesine veya düşmesine yol açabilir.

          Olası semptomlar arasında diş eti kanaması, kızarıklık, ağrı veya kalıcı ağız kokusu yer alıyor.

        • 5

          Diş eti hastalığı tip 2 diyabet ile ilişkilendiriliyor. Donos "Bu periodontal hastalığı olan kişilerin diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu ve diyabetli hastaların da diş eti hastalığı olabileceğini gösteriyor" diyor.

          Salisbury Hastanesi'nden radyolog Dr. Graham Lloyd Jones da benzer şekilde, diyabet ve ağız sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor:

          "Ağzı bir bağışıklık organı olarak görmeliyiz: eğer ağız sağlığı tehlikeye girerse, bu vücuda iltihaplanma ve hatta normalde ağızda yaşayan ancak vücudun diğer bölgelerine geçmeleri halinde tehlikeli olabilecek bakterilerin aktarımı olarak yansıyabilir."

          Kaynak: BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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