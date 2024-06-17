Ağız kokusuyla yaşamak zorunda değilsiniz! İşte ağız kokusunu önlemek için yapılması gerekenler
Sıcak yaz günlerini katlanılmaz hale getirecek şeylerin başında hiç şüphesiz maruz kaldığımız kötü kokular geliyor. Yaz mevsimi bütün renkleri ve ışıltısıyla günlerimizi aydınlatırken sokakta, işte, okulda ya da toplu taşımada maruz kaldığımız kötü kokulardan biri de ağız kokusu. Ağız kokusunu önlemenin bir yolu olmalı diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz.
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Aslında ağız kokusu sadece yaz mevsiminde problem yaratan bir şey değil. Tıpkı ter kokusunun da sadece yaz mevsiminde problem yaratan bir koku olmaması gibi. Ama sıcak yaz günleri ve hayatımızın üzerine kapaklanan o nemli hava, zaten en aşağılarda olan tahammülümüzü iyice tüketiyor.
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Ağız kokusu çoğu zaman estetik bir sorunmuş gibi ele alınıyor ancak ağız kokusu çoğu zaman bir sağlık sorununun da habercisidir. Evet, ağız ve diş sağlığının! Ağız kokusu zannettiğimiz gibi sadece kötü kokulu yiyecekler yediğimiz için olan bir şey değildir. Elbette gıdaların da etkisi var ama sadece gıdalar değil...
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Dişlerimizin arasına sıkışan ve ağız bakımımızı yeterince iyi yapmadığımız için kötü kokulara neden olan gıdalara çoğu zaman kullandığımız ilaçlar, ağız enfeksiyonları, reflü gibi mide rahatsızlıkları, ağız kuruluğu ve diyabet gibi hastalıklar da eşlik eder.
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Ayrıca kronik bir ağız kokusundan bahsediyorsak ağzımızda gerilerde bir yerlerde çürümüş ya da çürümeye yüz tutmuş bir dişimizin olduğunu da düşünebiliriz. Yine de ağız kokusunu gidermek için başvurabileceğimiz bazı yöntemler var.
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DÜZENLİ AĞIZ BAKIMI ŞART
Evet, neredeyse konuşmaya başlamadan öğrenmeye başladığımız şeylerin başında günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerektiği var. Bu ısrar boşuna değil! Günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamamız, özellikle de yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamamız ağız hijyenimizi sağlamak için yeterlidir.
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SADECE DİŞLERİNİZİ DEĞİL, DİLİNİZİ DE FIRÇALAYIN!
Ağız hijyeni denince sadece 32 dişimiz üzerinde birkaç kez bir fırça gezdirmek gerektiğinden bahsediyoruz sanan çok olur. Ancak konu bundan çok daha derin...
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Ağzımız yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin kalıntısıyla dolu pek de hijyenik olmayan bir yer. Hele dilimiz! Dişlerimizi fırçaladıktan sonra dilimizi de fırçalamalı, üzerinde biriken bakterileri temizlemeliyiz.
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DİŞ İPİNE VE AĞIZ GARGARASINA ALIŞSANIZ İYİ OLUR
Dişlerinizi fırçalarken fırçanın erişemediği yerler ne olacak? Oralarda yemek artıkları ve bakteriler yaşamaya, ağzınızı kokutmaya devam edecek elbette. O zaman yapılacak şey belli, tam ve etkili temizlik! Diş ipi, fırçanın girmediği diş aralarını temizler. Hiç değilse günde bir defa diş ipi kullanmanız daha hijyenik bir ağzınız olmasını kolaylaştırır.
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Ağız gargaraları da aslında tam olarak bu yüzden hayatımıza girdi. Dişlerimizin arasında ya da dilimizin altında yaşamaya devam eden bakterileri kovmak için. Ağız kokusu istemiyorsanız ağız gargarası da kullanmalısınız.
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AĞZINIZI NEMLİ TUTUN, YANİ SU İÇİN!
Konu yine nasıl su içmeye geldi ama... Ağzınızın kuru kalması, ağzınızda kokuya neden olacak bakterileri temizleyemediğiniz anlamına gelir. Tükürüğünüzün bu kötü kokuyu engellemek için ne kadar mücadele ettiğini bilseniz bol bol su içer, ağız kuruluğuna neden olan kahve, çay, alkollü ve şekerli içeceklerden uzak dururdunuz! En azından bol bol su içerdiniz...
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Eğer her şeye rağmen ağız kuruluğu yaşıyorsanız bir diş hekiminin kapısını çalmanızda fayda var. Çünkü tükürük akışınızı düzenleyecek bir müdahaleye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
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NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN!
Yediğiniz besinlerin bazıları ağzınızın kokmasına neden olabilir. Örneğin çok şekerli gıdalar tüketiyorsanız ve elbette çiğ soğan ve sarımsak müdavimiyseniz ağzınız çok fazla kokacaktır. Bunun yanında süt ve süt ürünlerinin de koku yaptığı söylenir. Bu besinlerle aranıza bir mesafe koymayı da düşünebilirsiniz.
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DİŞ FIRÇANIZI DÜZENLİ DEĞİŞTİRİYOR MUSUNUZ?
Ağzınızın hijyenini sağlamak için kullandığınız ürünlerin elbette önce kendisi hijyenik olmalı. Uzmanlar diş fırçalarının düzenli olarak değiştirilmesi için bas bas bağırıyor. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi denemelisiniz. Hiç değilse 6 ayda bir...
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TÜTÜN ÜRÜNLERİNE VEDA ETMEK İÇİN BİR FIRSAT!
Evet ağız kokusu şikayetinizin temelinde sağlığa son derece zararlı olan tütün ürünleri kullanımı da yatıyor olabilir. Ve kötü haber, tütün ürünlerini kullanmayı bırakmadan ağzı kokusundan kurtulmanız pek de mümkün değil...
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DÜZENLİ DİŞ MUAYENESİ ÖNEMLİ
Ağzınızdaki dişleirn sağlığı ağız kokusunda etkili. Bu yüzden düzenli aralıklarla diş hekimine görünmeli, diş taşı ya da çürük gibi problemleriniz varsa bunların tedavisiyle ilgilenmelisiniz. Eğer dişleriniz sağlıklıysa, çürüğünüz ve iltihabınız yoksa ağız kokusunu kontrol altına almak çok daha kolay olacak.
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Yukarıda da söylemiştik; boğaz enfesksiyonları, reflü gibi mide hastalıkları ya da çeşitli göğüs hastalıklarının neden olduğu ağız kokusunu önlemek için de söz konusu rahatsızlığa ilişkin hekimin yolunu tutmalı ve hekimin yönlendirdiği tedaviye harfiyen uymalısınız. Yapılması gerekenleri yaparsanız ağız kokusuyla yaşamak zorunda kalmazsınız!
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