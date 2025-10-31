Ağız kokusunun nedeni hijyen eksikliği değil de sinüzit olabilir! İşte kötü ağız kokusunu önlemek için dikkat edilmesi gerekenler | Sağlık Haberleri

Özellikle insanlarla yakın bir mesafede zaman geçirmemiz gerektiğinde kötü ağız kokusu derdinden mustarip oluruz. Aslında kötü ağız kokusu çoğu zaman yetersiz diş fırçalama ya da ihmal edilen ağız hijyeniyle ilişkilendirilse de uzmanlara göre, sinüzit, mide rahatsızlıkları, diyabet ve böbrek hastalıkları gibi sistemik problemler de kötü ağız kokusunun nedenlerinden bazıları olabilir.

Evet ağız kokusunun büyük kısmı, dilin yüzeyinde, diş aralarında ya da diş etlerinde biriken bakteri nedeniyle oluyor. Ağzımızdaki yiyecek artıklarını parçalayarak sülfür bileşikleri üreten bu bakteriler bu işlemlerle kötü kokuya yol açar. Ancak bu nedenle ortaya çıkan kötü ağız kokusuyla düzenli ağız bakımı yaparak baş edebiliriz. Eğer düzenli bakıma rağmen devam eden ağız kokuları varsa o zaman da diş eti hastalıklarına, diş çürüklerine, mantar enfeksiyonlarına veya eğer dişlerde protez varsa onun hijyeninin bakmak gerekir.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Ağız kokuları bazen ağız içi hijyen ve sağlık sorunlarından değil de başka sağlık problemlerinden kaynaklanabilir. Örneğin sinüzit, geniz eti büyümesi, bademcik iltihabı, reflü ve diyabet gibi durumlar, nefeste kötü kokuların meydana gelmesine neden olabilir. Mesela sinüziti olan kişilerde burun akıntısı boğaza sızar, bu da bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Kötü koku oluşmasına yol açan da çoğu zaman bu olur.

Bazı araştırmalar kronikleşen kötü ağız kokusunun bazı hastalıkların erken habercisi olabileceğini bile söylüyor. Örneğin, şeker hastalığının ya da böbrek yetmezliğinin belirtileri arasında kötü ağız kokusundan da bahsedilebilir. Bu gibi kronikleşen kötü koku durumlarında hekime başvurmak önemli ancak basit önlemlerle azaltmak mümkün olabilir. Önemli olan kokunun nedenin doğru belirlenmesidir. AĞIZ KOKUSUYLA NASIL BAŞ EDİLİR? Kokunun ağız hijyeniyle ilgili olduğu durumlarda günde en az iki kez dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması ve dil yüzeyinin temizlenmesi büyük fayda sağlar. Ağız gargaraları da bu konuda faydalı olabilir. Eğer yeterli kadar su içmiyorsanız bu da ağız kokusunu artırabilir çünkü tükürük, ağızdaki bakterileri doğal yolla temizler. Yeterince su içmemek, sigara, alkol ve kafein gibi şeyler tükürük üretimini azaltır. Bu da kötü ağız kokusunu arttırır. Eğer sorun sinüzit, reflü ya da başka bir sistemik hastalıktan kaynaklanıyorsa, ağız bakımı tek başına yeterli olmaz; altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Çünkü sinüslerin iltihaplanması burun tıkanıklığına, bu durum da boğaza geniz akıntısına neden olur. Bu da kötü kokuya. Reflüde de yemek borusuyla birlikte ağza gelen acı su ağız kokusuna yol açar. Bu hastalıklar olduğunda ağız kokusu sorunu hijyenle çözülmez tedavi gerekir.

Yani sorun hijyen kaynaklıysa hijyen rutinlerini değiştirmek, ağız kuruluğu nedeniyle koku oluyorsa hijyene ek olarak su içmek, eğer sağlık sorunları etkisiyle kötü koku oluşuyorsa o zaman da bu sağlık sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.