Çökmeyle oluşan çukura düşen temizlik aracı yan yatarken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Temizlik aracı vinçle düştüğü çukurdan çıkarılırken, yolun onarımı için çalışma başlatıldı.

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