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Temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçerken çöken yola devrildi

Elazığ'da depremde ağır hasar alan bir binanın önündeki yol çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir temizlik aracı oluşan çukura düştü. Sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu

Giriş: 02.06.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü! - Güncel haberler
DHA

Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın önünde temizlik çalışması yapan belediye aracı çöken yola devrildi. Yan yatan araç, vinçle çıkarılırken, yolun onarımına başlandı.

DHA'nın haberine göre Elazığ´da sabah saatlerinde merkez İstasyon Caddesi´nde temizlik çalışması yapan belediyeye ait araç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan binanın önünden geçerken yol çöktü.

Çökmeyle oluşan çukura düşen temizlik aracı yan yatarken, sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Temizlik aracı vinçle düştüğü çukurdan çıkarılırken, yolun onarımı için çalışma başlatıldı.

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