2020 AGİ ne kadar oldu? soruları milyonlarca çalışan tarafından soruluyor. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü kulağı AGİ yani asgari geçim indirimi rakamlarındaydı. 2019 yılında 2 bin 20 olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 15.03 oranında zam yapıldı. AGİ de, geçen sene bekar ve çocuksuz bir çalışan için 191,85 TL olarak uygulanıyordu. Çalışanın evli ya da bekar olması, çocuk sayısı ve eşinin çalıştığı çalışmaması AGİ üzerinde etkili. Asgari ücrete zam yapılınca AGİ'ye de zam gelmiş oldu. 2020 asgari ücret ve AGİ tutarı haberimizde.

2020 AGİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı boyunca yaptığı uzun müzakerelerin ardından Aralık ayının son günlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücret zam oranını açıkladı. Bakan Selçuk, 2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olduğunu açıkladı. Böylece net asgari ücret yüzde 15.03 arttı.

AGİ 2020 en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutar 375,23 TL olarak hesaplandı.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama

(01.01.2020 - 31.12.2020) Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 220,73TL Evli eşi çalışmayan 264,87 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL Evli eşi çalışan 220,73 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.