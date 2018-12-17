AGF Aarhus: 1 - Hobro: 0 (Maç sona erdi)

AGF Aarhus ile Hobro Danimarka Süperlig mücadelesinde karşılaştı.AGF Aarhus takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Kasper Kristensen, Dino Mikanovic, Niklas Backman, Casper Hojer, Pierre Kanstrup, Jakob Ankersen, Mustafa Amini, Martin Spelmann, Jens Stage, Adama Guira, Tobias SanaHobro ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jesper Rask, Jesper Boge Pedersen, Yaw Amankwah, Rasmus Petersen, Mathias Haarup, Vito Hammershoj-Mistrati, Pal Kirkevold, Jonas Damborg, Martin Mikkelsen, Emmanuel Sabbi, Edgar BabayanKarşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. Hobro oyuncuları Jonas Damborg, Edgar Babayan ile AGF Aarhus oyuncusu Dino Mikanovic sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 90. dakikada Pierre Kanstrup ile AGF Aarhus tabelayı 1-0 olarak değiştirdi.Mücadelenin 2. 45 dakikasında AGF Aarhus takımında Martin Spelmann ve Jakob Ankersen oyundan çıkarken Mustapha Bundu ve Youssef Toutouh mücadeleye dahil oldu, Hobro takımında ise Mikkel Pedersen, Julian Kristoffersen, Frans Putros girdi, Edgar Babayan, Pal Kirkevold, Martin Mikkelsen çıktı. Karşılaşma 1-0 tamamlandı.İddaa 521 koduyla açtığı bu maçta AGF Aarhus kazanır bahsine oynayanlara 1.65 oranını kazandırdı.AGF Aarhus takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 2 yenilgi. Konuk Hobro ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 kez yenildi.