Ömründe bir kez çiçek açıyor, sonra ölüyor!

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Yavu Mahallesi'nden geçen D-400 Karayolu'nun Kaş yönünde yıllardır, halk arasında 'sabır ağacı' olarak bilinen bir Agave ağacı yer alıyor. Agave ağacı çok güzel çiçekler açınca yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.
DHA'nın haberine göre UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde olan, 60-100 yıllık ömründe bir kez çiçek açan Agave ağacının yoldan geçenler tarafından fotoğrafları çekiliyor ancak ağacın en altındaki yaprakları ölmeye, çiçekleri de ağır ağır solmaya başladı.
Agave ağacını fotoğraflayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kadın botanik uzmanı, bu ağacın Meksika ve Amerika'da yaygın olan, Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde nadir olarak görülen bir tür olduğunu söyledi.
ÇİÇEK AÇTIKTAN SONRA ÖLMEYE BAŞLIYOR
Halk arasında 'yüzyıl bitkisi' olarak da bilinen bir kaktüs türü olan ağacın ömründe bir kez çiçek açtığı, çiçeklerinde oluşan tohumlarını mümkün olan en uzak yere attıktan sonra da ölmeye başladığı belirtildi.
Yavu Mahallesi'nden vatandaşlar, yılladır ağacın burada durduğunu ancak ne olduğunu ve neye yaradığını bilmediklerini kaydetti.
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