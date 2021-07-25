Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesinde meydana geldi. Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.