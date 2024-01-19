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        Haberler Yaşam Afyonkarahisarlı Halil usta, ağaçtan süs eşyası üretiyor

        Afyonkarahisarlı Halil usta, ağaçtan süs eşyası üretiyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Halil Ceylan, kavak ağaçlarından süs eşyası yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:18
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          Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Halil Ceylan, gazetecilere, 14 yaşındayken arkadaşının babasının yaptığı ağaç oyuncaktan etkilendiğini söyledi.

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          Merakla o yıllarda ağaçtan oyuncak yaptığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

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          "Ağaca şekil verdikçe hoşuma gitmeye başladı. Ve o yaşlarda tarım aletleri olan pulluk, saban, tırmık yaptım. Türkmenistan, Libya'da çalıştığım yıllarda orada da yaptım. Ahşap kavak ağacı kullanıyorum. Kanada kavağının dışında hiçbir malzeme yoktur.

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          Burada yaptığım ürünleri internetten satıyorum. Ayrıca, bizzat gelip alanlar da oluyor. Buradan sattıklarımın geliriyle 3 yıldır köyümüzün camisinin kömürünü alıyorum. Köyün neyi eksikse onu yapıyorum."

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          Köy muhtarı Ercan Yeşilyurt da Halil ustanın yaptığı süs eşyalarının geliriyle cami, okul ve köyün farklı ihtiyaçları için destek sağladığını ifade etti.

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