Afyonkarahisarlı Halil usta, ağaçtan süs eşyası üretiyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Halil Ceylan, kavak ağaçlarından süs eşyası yapıyor
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Halil Ceylan, gazetecilere, 14 yaşındayken arkadaşının babasının yaptığı ağaç oyuncaktan etkilendiğini söyledi.
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Merakla o yıllarda ağaçtan oyuncak yaptığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:
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"Ağaca şekil verdikçe hoşuma gitmeye başladı. Ve o yaşlarda tarım aletleri olan pulluk, saban, tırmık yaptım. Türkmenistan, Libya'da çalıştığım yıllarda orada da yaptım. Ahşap kavak ağacı kullanıyorum. Kanada kavağının dışında hiçbir malzeme yoktur.
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Burada yaptığım ürünleri internetten satıyorum. Ayrıca, bizzat gelip alanlar da oluyor. Buradan sattıklarımın geliriyle 3 yıldır köyümüzün camisinin kömürünü alıyorum. Köyün neyi eksikse onu yapıyorum."
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Köy muhtarı Ercan Yeşilyurt da Halil ustanın yaptığı süs eşyalarının geliriyle cami, okul ve köyün farklı ihtiyaçları için destek sağladığını ifade etti.
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