Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri

AA

Sonbaharın son anlarının yaşandığı bugünlerde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Afyonkarahisar'daki Sultandağlarının yüksek noktaları ile yöredeki kiraz ve vişne bahçeleri, eşsiz güzelliklere kucak açıyor.

Özellikle kiraz ve vişne üretiminde önemli merkezlerden olan ilçede, renk cümbüşü ziyaretçileri cezbediyor.

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun sağında ve solunda yer alan kiraz bahçelerindeki sonbahar renkleri ve Sultandağlarındaki kar manzarası, hem yöre halkının hem de sürücülerin dikkatini çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararıp, kızarmasıyla harika renk tonlarına büründüğünü vurguladı.

Birçok rengi sonbaharda görmenin mümkün olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir insan yaşamı gibi dünyanın da bir döngüsü var. İlkbaharla yeni bir yaşam başlıyor. Yaz ve sonbahara geldiğinizde artık belki de insan ömrünün böyle orta yaşları ve artık çocukluğunu, gençliğini, yaşadıklarını biriktirdiği bir olgunluk dönemi olabilir. Bu olgunluk döneminin bütün renkleri de doğada var. Aynı insanda olduğu gibi doğada da birçok rengi bu dönemde görmek mümkün. Artık yavaş yavaş kışa hazırlanıyoruz."

Sultandağlarında renklerin birçok tonunun görülebildiğini anlatan Yılmaz, yaprakların sarıdan turuncuya, kırmızıya ve daha sonra yavaş yavaş kahverengiye dönüşüp toprağa döküldüğünü söyledi.