Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen cezaevi aracındaki 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevine ait ring aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.