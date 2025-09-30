Afyonkarahisar'da "plastik atıktan asfalt"

Afyonkarahisar'da plastik atıklardan asfalt üretimi için harekete geçildi. Ar-Ge çalışmaları tamamlanan proje ile İl Özel İdaresi tarafından kentte ilk defa pilot yol uygulaması hayata geçirilecek

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Yol Şube Müdür Vekili Faik Karakoç tarafından plastik atıklardan asfalt üretimi konusunda sunum yapıldı.

Gerçekleştirilen sunumun ardından İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise projeye ilişkin şu detaylar yer aldı:

"Ar-Ge çalışmaları Yol Ulaşım Müdürlüğümüzce tamamlanan; atık plastiklerin öğütülerek asfalt üretiminde kullanılması sayesinde bitüm tasarrufu sağlanıyor, yol ömrü yüzde 20-30 oranında uzuyor. Ayrıca tüm dünyada önem kazanan plastik atıkların geri dönüşümüne katkı sunularak sıfır atık hedefine destek veriliyor.

Bu önemli proje, valiliğimiz himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından ilimizde ilk defa pilot yol uygulamasıyla hayata geçirilecek. Trafik yükü, mevsim koşulları ve doğal etkenler dikkate alınarak süreç yakından takip ediliyor."