Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Afyonkarahisar'da "plastik atıktan asfalt" | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da "plastik atıktan asfalt" yapılacak

        Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından plastik atıklardan asfalt üretimi yapılması için harekete geçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "plastik atıktan asfalt"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da plastik atıklardan asfalt üretimi için harekete geçildi. Ar-Ge çalışmaları tamamlanan proje ile İl Özel İdaresi tarafından kentte ilk defa pilot yol uygulaması hayata geçirilecek

        Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Yol Şube Müdür Vekili Faik Karakoç tarafından plastik atıklardan asfalt üretimi konusunda sunum yapıldı.

        Gerçekleştirilen sunumun ardından İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise projeye ilişkin şu detaylar yer aldı:

        "Ar-Ge çalışmaları Yol Ulaşım Müdürlüğümüzce tamamlanan; atık plastiklerin öğütülerek asfalt üretiminde kullanılması sayesinde bitüm tasarrufu sağlanıyor, yol ömrü yüzde 20-30 oranında uzuyor. Ayrıca tüm dünyada önem kazanan plastik atıkların geri dönüşümüne katkı sunularak sıfır atık hedefine destek veriliyor.

        Bu önemli proje, valiliğimiz himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından ilimizde ilk defa pilot yol uygulamasıyla hayata geçirilecek. Trafik yükü, mevsim koşulları ve doğal etkenler dikkate alınarak süreç yakından takip ediliyor."

        #yerel haberler
        #afyonkarahisar haberleri
        #plastik atık
        #Asfalt
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Habertürk Anasayfa