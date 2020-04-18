İHA

Kaza, Şuhut-Karaadilli Beldesi yakınlarında gece 21.35 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Karaadilli istikametine doğru seyir halinde bulunan Yusuf Tosun yönetimindeki motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan Cengizhan O’nun kullandığı 07 FRC 47 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yusuf Tosun ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Tosun’a ilk müdahaleyi yaptı.

İHA'nın haberine göre; sürücü yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.