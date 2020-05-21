AA

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde işçi sendikalarına ait Demharyol Yapı Kooperatifi'nin şantiyesindeki 6 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği çatı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında, yapımı devam eden binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Demharyol Yapı Kooperatifi Başkanı Muharrem Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden binaların çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığını söyledi.

Binanın çatısının kullanılamaz hale gelmesi sonucu üzüntülü olduklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür, yangında herhangi bir cana zarar gelmemesi tek tesellimiz. Böyle mübarek bir günde, zor bir hadise yaşamış olduk. Bütün herkese geçmiş olsun. Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti ve kontrol altına alındı. Şimdi de soğutma çalışmaları yapılıyor."

Uslu, yapı kooperatiflerinde yapımı devam eden evleri bu yıl sonunda teslim edeceklerini, şantiyedeki çalışmaların yarın kaldığı yerden devam edeceğini vurguladı.