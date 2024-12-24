Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
R.T. idaresindeki otomobil, Çobanlar Bolvadin kara yolunda karşı yönden gelen S.E.M'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile T.M, Kezban Tektek (74) ile eşi Yılmaz Tektek (72) yaralandı.
Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Tektek çifti müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.