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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:36
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        Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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        R.T. idaresindeki otomobil, Çobanlar Bolvadin kara yolunda karşı yönden gelen S.E.M'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile T.M, Kezban Tektek (74) ile eşi Yılmaz Tektek (72) yaralandı.

        Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Tektek çifti müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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