"Yani burada bir yaşanmışlık var. Eskiden insanlar burada nasıl kaldı, ne şekilde kaldılar, nasıl bir yaşam sürdürdüler, bunları merak ettim. Buranın bildiğim kadarıyla Geç Roma dönemine ait bir yer olduğu söyleniyor. Burası fotoğrafçıların ve tarih tutkunlarının yeni uğrak mekanlarından birisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.