Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 20.03.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar'da 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kentin çeşitli mahallelerinde araçların lastiklerinin bıçakla kesildiği şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklardaki kameraların kayıtlarını inceledi.

Çalışmada şüphelinin, M.A olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, 37 aracın lastiklerini kestiği belirlendi.

Şüphelinin bazı araçların lastiğini kestiği anlar da kameralarca kaydedildi.

M.A ifadesinde, alkolün etkisiyle olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını iddia etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD’de Han’a destek gösterisi düzenlendi
ABD’de Han’a destek gösterisi düzenlendi
Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Karadağ'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Başmakçı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Başmakçı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
AB'den İran'a yeni yaptırımlar
AB'den İran'a yeni yaptırımlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.