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Kara taşımacılığı hava taşımacılığına göre daha fazla zaman almaktadır. Özellikle vakit yönünden kısıtlaması olanlar hava taşımacılığını tercih edebilir. Afyon İzmir arası ulaşım planlayan kişilerin bilgi alma istekleri başlıca detay yolculuk saatidir. Afyon ve İzmir arasının kaç kilometre olduğuna ve kaç sürdüğüne ilişkin detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Afyon İzmir arası kaç km, Afyon İzmir arası kaç saat, İzmir Afyon arası arabayla kaç saat sürüyor, İzmir Afyon otobüsle kaç saat sürüyor, İzmir Afyon arası uçakla kaç saat sürüyor?

Afyon İzmir Arası Kaç Km?

Afyonkarahisar Ege Bölgesi’nin iç kısımlarında konumlanmıştır. İzmir şehrimizde Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Yani her iki şehrinde aynı bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Aynı bölgede konumlanmış şehirlerin farklı coğrafi bölgelerde konumlanmış şehirlere göre en önemli avantajı kuşkusuz ulaşımdır. Peki, Afyon ile İzmir arası kaç km’dir? İki il arasından 330 km’lik bir mesafe yer almaktadır. Tercih ettiğiniz ulaşım şekline göre yolculuk mesafesi kısalacak ya da uzayacaktır.

Afyon İzmir Arası Kaç Saat?

İki il arasındaki saat farklı sizin kullandığınız taşıtla orantı olarak değişebilir. Hava yoluyla ulaşım, diğer tüm ulaşım alternatiflerine oranla daha hızlı gerçekleşir. Eğer bölgeye otobüs yoluyla ulaşım sağlamak istiyorsanız seferler 4 saat 15 dakika sürmektedir. Şahsi arabanızla bölgeye 3 saat 30 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Bölgeye hızlı trenle de ulaşabilirsiniz. Hızlı trenle Afyon İzmir arası 8 saat 22 dakika kadar sürmektedir. Afyon ve İzmir şehirleri arasındaki saat farkı taşıtlara göre farklılık göstermektedir.

İzmir Afyon Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

330 kilometrelik bu mesafeyi şayet şahsi arabanızla tamamlamak isterseniz minimum 3 saat 30 dakikalık bir yolculuğa hazır olun. Özel arabanızın 90 kilometrelik bir hızla gittiğini varsayarak 3 saat 38 dakika sonra istenilen konumda olursunuz. Kullandığınız yol güzergâhında varış saatinde etkisi büyüktür. Şayet ki D320 karayolunu kullanırsanız bölgeye 4 saat 40 dakikada ulaşırsınız. Bu sebeple bölgeye daha hızlı varmanız için D300/E96 kara yolunun kullanılmasını tavsiye ederiz.

İzmir Afyon Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Afyon arası sefer yapan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Bu firmalar; Kamil Koç, Metro, Pamukkale Turizm, Malatya Medine Turizm, Mersin Seyahat, Niksarkale Turizm, Malatya Zafer Turizm’dir. Otobüs fiyatları firmalar arasında farklılık gösterse de genel bir sayı aralığı vermek istersek 85 ila 200 TL arasındadır. İzmir Afyon arası otobüsle ortalama 3 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Kullanılan kara yolunun da saat üzerinde belirleyici etkisi vardır. D320 karayolunu kullandığınızda bölgeye 4 saat 40 dakikada ulaşırsınız.

İzmir Afyon Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Hava yolu ulaşımı gerek pratikliğiyle gerekse zaman tasarrufu yönünde diğer ulaşım alternatiflerden her zaman bir adım öndedir. Ancak hava yoluşum kara ve deniz yolu ulaşımına oranla biraz daha maliyetlidir.

İzmir üzerinden Kütahya Zafer Havalimanı’na direkt uçuşlar gerçekleşmemektir. Bunun için önce İstanbul Havalimanı’na gelmeniz buradan aktarma yaparak Kütahya’daki Zafer Havalimanı’na iniş sağlamanız gerekmektedir. Önce Kütahya’da bulunan Zafer Havalimanı’na iniş sağlanır. Buradan Afyon istikametine giden servis ya da otobüslere binilir. İki şehir arasındaki aktarma bekleme süresi, kullandığınız hava yolu şirketleri arasında farklılık gösterse de yoluculuk ortalama 5 ila 10 saat arasında sürmektedir. (Aktarma süresine bağlı olarak)

Yolculuğunuzun daha kısa sürmesini istiyorsanız Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Antalya Havalimanı’na ortalama 1 saatte uçuş sağlayabilir. Buradan kara yollarını kullanarak Afyon şehrine ulaşabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner