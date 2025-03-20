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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 27 yaşındaki Hakan U., 52 yaşındaki babası Önder U.'yu uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:16
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        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
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        Afyonkarahisar'da, akıllara durgunluk veren olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hakan U. (27), Ortapınar köyündeki evinde uyuyan babası Önder U.'yu (52) bıçakladı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Önder U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Önder U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #afyonkarahisar
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