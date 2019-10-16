AFS Kültürlerarası Değişim Programları başvuruları sürüyor

40’a yakın ülkeyle değişim programları yürüten Türk Kültür Vakfı (TKV),‘2020-2021 AFS Okul Yılı ve Kısa Dönem AFS Programları’na başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü sona eriyor.

AFS Okul Programları’na katılan öğrenciler farklı sürelerde farklı bir ülkede gönüllü ailelerin yanında kalarak liseye devam ediyor. Öğrenciler ayrıca AFS tarafından sağlanan oryantasyon ve danışmanlığın da katkısı ile kitaplarla sunulamayacak sıra dışı bir kültürlerarası öğrenme ve değişim deneyiminin parçası olabiliyor.

AFS Okul Programları adayları, katılacakları değerlendirme süreci sonrasında okul yılı veya kısa programlara kabul ediliyor.

Okul yılı programları gidecekleri ülkenin bir okul yılı boyunca sürüyor. Kısa programlara katılan öğrenciler ise AFS deneyimini 3 ay veya seçtikleri ülkenin bir okul dönemi boyunca yaşıyor.

AFS Değişim Programı’nın koşulları ve başvuru formlarına TKV’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

2020-2021 AFS Okul Programları’na başvuracak adayların sağlamaları gereken koşullar şöyle:

1- T.C. Vatandaşı olmak veya T.C. tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak

2- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları, Özel Öğretim Kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı liselerdeki; Lise Hazırlık, 9, 10,11 ve 12. sınıfa devam ediyor olmak

3- 01 Ocak 2002 – 01 Eylül 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak

4- Son iki (2017-2018 ve 2018-2019) öğretim yılı sonu not ortalamalarının 100 üzerinden 50 ve üzeri olması

5- Son iki (2017-2018 ve 2018-2019) öğretim yılı için yıl sonu not ortalamalarında hiçbir dersten 50 altında almamış olmak