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Afrika Birliği'ne göre 55 üye ülke var. Afrika’da kaç ülke var? Kafa karıştıran tek ülke, Batı Sahra ( Sahrawi Arap Demokratik Cumhuriyeti) Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR), hem Fas Krallığı hem de komşu Cezayir merkezli bağımsız bir grup olan Polisario Cephesi olarak bilinen Halk Kurtuluş Cephesi tarafından hak iddia edilen tartışmalı bir bölgedir. Bazıları (Afrika Birliği) tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilirken, diğerleri (Birleşmiş Milletler) tarafından kabul edilmiyor. 54 ya da 55 ülke karışıklığının nedeni budur. Afrika'nın en küçük ülkesi Seyşeller'dir. Diğer küçük ada ülkeleri Sao Tome ve Principe, Mauritius, Komorlar ve Cape Verde'dir. Afrika'daki en büyük ada Madagaskar'dır.

Aynı zamanda nüfus (yaklaşık 1,2 milyar) açısından en büyük ikinci kıtadır. Afrika denilince çoğu insanın ilk düşüncesi, Afrika'nın çok uzak ve gizemli olduğudur. Afrika, eski insanların ve eski uygarlıkların doğum yerlerinden biridir ve en eski yazılı kayıtlar MÖ 4000'de var olmuştur. Geçmişten bugüne kadar, dünyanın en eski insan fosilleri Doğu Afrika' da bulunmuştur. Kuzey Afrika'da bulunan Mısır ülkesi, medeniyetlerin ve gelişimin doğum yerlerinden biridir. Öyleyse, Afrika’da toplam kaç ülke var? Afrika beş bölgeye ayrılmıştır: Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika, Orta Afrika ve Güney Afrika. Toplam 55 ülke vardır.

Doğu Afrika: Burundi, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Seyşeller, Somali, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda, Mauritius

Güney Afrika: Angola, Botsvana, Komor Adaları, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibya, Svaziland, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabve

Batı Afrika: Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo, Yeşil Burun

Kuzey Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Sudan, Tunus

Orta Afrika: Kamerun, Orta Afrika, Ekvator Ginesi, Gabon, Kongo, Demokratik Kongo, Sao Tome, Principe

Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Afrika kıtasını coğrafi, siyasi, ekonomik veya sosyal benzer özelliklere göre bölen beş bölgeye dağılmış toplam 55 Afrika ülkesi vardır. Ayrıca, tanınmayan bazı bölgeleri vardır. İşte Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Cezayir Angola Benin Botsvana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR) Çad Komorlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti Fildişi Sahili Cibuti Mısır Ekvator Ginesi Eritre Esvatini Etiyopya Gabon Gambiya Gana Gine Gine-Bissau Kenya Lesoto Liberya Libya Madagaskar Malawi Mali Moritanya Mauritius Fas Mozambik Namibya Nijer Nijerya Ruanda Sao Tome ve Principe Senegal Seyşeller Sierra Leone Somali Güney Afrika Güney Sudan Sudan Tanzanya Gitmek Tunus Uganda Zambiya Zimbabve Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk