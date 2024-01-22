Afrika Kupası'nda Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16 turuna yükseldi

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Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. A Grubu bugün oynanan Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili ve Gine Bissau - Nijerya maçlarıyla tamamlandı. Ev sahibi Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi'ne 4-0 mağlup oldu ve gruptan direkt olarak çıkma şansını yitirdi. Ekvator Ginesi ise son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelede Ekvator Ginesi'nin gollerini 42 ile 75'inci dakikada Emilio Nsue, 73'üncü dakikada Pablo Ganet ve 88'inci dakikada Jannick Buyla kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Nijerya, Gine Bissau'yu 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı. Puanla tanışamayan Gine Bissau grubu son sırada bitirdi. Nijerya'ya bu karşılaşmada galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Opa Sangante kendi kalesine attı.