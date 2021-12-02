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Afra Saraçoğlu 24 oldu: Mert Yazıcıoğlu'ndan romantik paylaşım! - Magazin haberleri

Afra Saraçoğlu 24 oldu: Mert Yazıcıoğlu'ndan romantik paylaşım!

Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun 24. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'na, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim" sözleriyle seslendi

02.12.2021 - 12:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun film setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. "Kötü Çocuk", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Kardeş Çocukları" ile "Yeşilçam" gibi birçok projede rol alan Saraçoğlu, bugün 24. yaşına bastı. Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu oldu.

  • "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

    Birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yazıcıoğlu, sevgilisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgilim." ifadeleriyle seslendi. Ünlü oyuncu ise Mert Yazıcıoğlu'nun gönderisine kalp emojileri ekledi.

  • ANNESİNİN ATTIĞI MESAJ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında yer alan Afra Saraçoğlu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını söylemişti.

  • Saraçoğlu, "Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'Başladık biz' yazıyor. (İkinci Şans filmi) Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak, renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • Ünlüler dünyasındaki bazı isimler, gazetecilerin yakalayamayacağı görüntüleri kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları...

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