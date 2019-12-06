Afili Aşk'ın ekranlara gelen 25. bölümünün ardından 26. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Son bölümde Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan etti. Diğer yandan Kerem ise babasının karanlık geçmişi ile yüzleşti. Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanında Kerem ve Volkan bekarlığa veda partisi düzenlemek istiyor. Ancak Ayşe ve Gonca'nın gazabına uğramaktan korkan ikili buna cesaret edemiyor. Onlardan şüphelenen Ayşe ise Kerem'i yakın takibe alıyor ve onu izlemeye başlıyor. Kerem'in biriyle buluştuğunu gören Ayşe, deliye dönüyor. Peki Kerem'in gizli gizli buluştuğu bu kişi kim? İşte Afili Aşk 26. bölüm fragmanı ve 25. bölüm özeti

AFİLİ AŞK 25. BÖLÜM ÖZET

Ceyda ve Yelda, Ayşe'ye karşı soğuk savaş ilan ediyor!

Kerem, Muhsin'in karanlık geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. Ne yapacağını bilemeyen Kerem, öğrendiği acı gerçeği kendi içinde mi tutacak yoksa Ayşe'yi kaybetme pahasına anlatacak mıdır?

Ayşe ise her şeye rağmen Yelda’ya kendini sevdirme derdindedir. Bunu fark eden Yelda, titizlikle bir plan hazırlar. Bu planın farkında olmayan Ayşe, kendini adeta külkedisi masalının içinde bulur. Yakışıklı prens Kerem ve iyi kalpli külkedisi Ayşe herkese ve her şeye rağmen sonsuza dek mutlu yaşayacakları bir dünya hayal ederken hiç beklemedikleri şekilde tuzağa düşerler.

AFİLİ AŞK 26. BÖLÜM FRAGMANI