19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D'nin sevilen dizisi Afilli Aşk 14. yeni bölümüyle dün akşam seyircisiyle buluştu. Afili Aşk 14. son bölümde şirkete gelen denetmen kriz yaratıyor ancak Kerem'den gelen sürpriz hamle oyunun kurallarını değiştirmeye yetiyor. Peki Afili Aşk 15. yeni bölümde neler olacak? İşte Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı...
AFİLİ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 14. Bölümde, şirkete gelen denetmen kriz yaratıyor ancak Kerem'den gelen sürpriz hamle oyunun kurallarını değiştirmeye yetiyor.
Afili Aşk 18 Eylül Çarşamba yayınlanan son bölümde Modamu’da dengeler değişmeye başlar. Yeni ortaklar şirkete güzel ve disiplinli bir denetmen yollarlar. Kerem’le yan yana çalışacak olan kadın hem şirkette hem de Kerem ve Ayşe arasında krizlere sebep olur.
Öte yandan Muhsin Bey sağlığına kavuşur ancak her şeyi hatırlaması an meselesidir. Bu durum da en çok Kerem ve Ayşe'yi tedirgin eder.
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